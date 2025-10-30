Окремі підрозділи продовжують утримувати позиції на території РФ, - УВ "Курськ"

Деякі українські підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації.

Про це заявив речник угруповання "Курськ" Олександр Невідомий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" стабільна і контрольована нашими силами. Напрямок залишається доволі активним, попри відносне зменшення штурмових дій з боку противника. Хоча від створення заявленої ними "буферної зони", ворог не відмовляється. Ми зі свого боку зриваємо ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації. Тобто угруповання військ "Курськ" продовжує виконувати поставлені бойові завдання", - зазначив Невідомий.

Речник додав, що у зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" противник активно застосовує безпілотники різного типу. Він також зазначив, що за добу росіяни в середньому завдають до 15 авіаударів із використанням керованих авіабомб.

"Один удар - це приблизно 30 КАБів лягає. У глибину операційної зони їх застосовують дедалі рідше. Ними прагнуть завдати шкоди саме бойовим порядкам нашого угруповання", - додав він.

