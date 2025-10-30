УКР
Окремі підрозділи продовжують утримувати позиції на території РФ, - УВ "Курськ"

ОТУ Сіверськ про бої на Курщині

Деякі українські підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації.

Про це заявив речник угруповання "Курськ" Олександр Невідомий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Ситуація в зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" стабільна і контрольована нашими силами. Напрямок залишається доволі активним, попри відносне зменшення штурмових дій з боку противника. Хоча від створення заявленої ними "буферної зони", ворог не відмовляється. Ми зі свого боку зриваємо ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації. Тобто угруповання військ "Курськ" продовжує виконувати поставлені бойові завдання", - зазначив Невідомий.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Речник додав, що у зоні відповідальності угруповання військ "Курськ" противник активно застосовує безпілотники різного типу. Він також зазначив, що за добу росіяни в середньому завдають до 15 авіаударів із використанням керованих авіабомб.

"Один удар - це приблизно 30 КАБів лягає. У глибину операційної зони їх застосовують дедалі рідше. Ними прагнуть завдати шкоди саме бойовим порядкам нашого угруповання", - додав він.

Читайте також: Залужний про Курську операцію: Ізольований тактичний прорив не завжди приносить необхідного успіху

Автор: 

війна (1525) Курськ (1204)
Вибачаюсь, - а для чого?
показати весь коментар
30.10.2025 21:44 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2025 21:48 Відповісти
"******" не тільки "********", але і незламно-потужні...
показати весь коментар
30.10.2025 22:16 Відповісти
Курська операція явила нам тільки тупість наших генералів!
показати весь коментар
30.10.2025 22:50 Відповісти
для zельоного піару і знищення свіжих підрозділів ЗСУ ..як вся Курська операція

все по Оманському плану
показати весь коментар
30.10.2025 22:03 Відповісти
О ЦЕ НЕЗЛАМНІ !!!
показати весь коментар
30.10.2025 22:20 Відповісти
Краще б Покровську та Мирнограді тримали міцно.
показати весь коментар
30.10.2025 22:45 Відповісти
Утримують? На Курськ треба наступати.
показати весь коментар
30.10.2025 22:49 Відповісти
 
 