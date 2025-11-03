354 0
Минусуют оккупантов: дрон-камикадзе украинского производства взорвал укрытие и российскую пехоту. ВИДЕО
Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады успешно применяют ударные беспилотники украинского производства против военных РФ на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили место дислокации оккупантов на одном из направлений. Свою мастерскую работу защитники показали в соцсетях.
На видео - украинский БПЛА залетел в окно вражеского укрытия и взорвал его вместе с российскими пехотинцами внутри. Как следствие, количество захватчиков существенно уменьшилось.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль