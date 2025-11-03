668 0
Мінусують окупантів: дрон-камікадзе українського виробництва підірвав укриття та російську піхоту. ВIДЕО
Бійці 28-ї окремої механізованої бригади успішно застосовують ударні безпілотники українського виробництва проти військових РФ на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили місце дислокації окупантів на одному з напрямків. Свою майстерну роботу захисники показали у соцмережах.
На відео - український БпЛА залетів у вікно ворожого укриття та підірвав його разом з російськими піхотинцями всередині. У результаті - кількість загарбників суттєво поменшала.
