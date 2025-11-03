УКР
358 0

Ударні дрони бійців "PEGAS" знищили 2 автівки, бліндаж та 7 окупантів. ВIДЕО

Дрони-камікадзе бійців "PEGAS" під керуванням воїнів 427 окремого полку безпілотних систем "РАРОГ" ліквідують чергову партію військових РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові знищили ударними безпілотниками вороже укриття, 2 бойові машини та 7 окупантів.

Відео своєї роботи бійці опублікували у соцмережах.

