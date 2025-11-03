РУС
Ударные дроны бойцов "PEGAS" уничтожили 2 автомобиля, блиндаж и 7 оккупантов. ВИДЕО

Дроны-камикадзе бойцов "PEGAS" под управлением воинов 427 отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" ликвидируют очередную партию военных РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные уничтожили ударными беспилотниками вражеское укрытие, 2 боевые машины и 7 оккупантов.

Видео своей работы бойцы опубликовали в соцсетях.

