232
Ударные дроны бойцов "PEGAS" уничтожили 2 автомобиля, блиндаж и 7 оккупантов. ВИДЕО
Дроны-камикадзе бойцов "PEGAS" под управлением воинов 427 отдельного полка беспилотных систем "РАРОГ" ликвидируют очередную партию военных РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные уничтожили ударными беспилотниками вражеское укрытие, 2 боевые машины и 7 оккупантов.
Видео своей работы бойцы опубликовали в соцсетях.
