Залетели за вражескую окопную линию и ликвидировали 13 оккупантов: боевая работа 60-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы дронов Третьего армейского корпуса уничтожают оккупантов в блиндажах и на открытой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона "FATUM" 60-й ОМБр пролетели над вражеской окопной линией и ликвидировали 13 российских военных.

Вследствие двух прицельных попаданий дронов по вражескому блиндажу, укрытие сгорело вместе с военными РФ внутри.

Видео бойцы показали в своем официальном телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что украинские бойцы сорвали штурм врага возле Ставок на Лиманском направлении: уничтожена бронетехника и 20 оккупантов.

Що далі в тил, то жирніший кацап - свиням на замітку.
03.11.2025 19:42 Ответить
Скільки хробаків перетворилися на добриво, респект Третьому Армійському Корпусу.
03.11.2025 20:03 Ответить
 
 