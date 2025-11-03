1 358 2
Залетели за вражескую окопную линию и ликвидировали 13 оккупантов: боевая работа 60-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы дронов Третьего армейского корпуса уничтожают оккупантов в блиндажах и на открытой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона "FATUM" 60-й ОМБр пролетели над вражеской окопной линией и ликвидировали 13 российских военных.
Вследствие двух прицельных попаданий дронов по вражескому блиндажу, укрытие сгорело вместе с военными РФ внутри.
Видео бойцы показали в своем официальном телеграм-канале.
Также ранее сообщалось, что украинские бойцы сорвали штурм врага возле Ставок на Лиманском направлении: уничтожена бронетехника и 20 оккупантов.
