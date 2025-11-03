Залетіли за ворожу окопну лінію та ліквідували 13 окупантів: бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори дронів Третього армійського корпусу знищують окупантів у бліндажах та на відкритій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону "FATUM" 60-ї ОМБр пролетіли над ворожою окопною лінією та ліквідували 13 російських військових.

У результаті двох прицільних влучань дронів по ворожому бліндажу, укриття згоріло разом із військовими РФ усередині.

Відео бійці показали у своєму офіційному телеграм-каналі.

