Залетіли за ворожу окопну лінію та ліквідували 13 окупантів: бойова робота 60-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори дронів Третього армійського корпусу знищують окупантів у бліндажах та на відкритій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону "FATUM" 60-ї ОМБр пролетіли над ворожою окопною лінією та ліквідували 13 російських військових.

У результаті двох прицільних влучань дронів по ворожому бліндажу, укриття згоріло разом із військовими РФ усередині.

Відео бійці показали у своєму офіційному телеграм-каналі.

Також раніше повідомлялося, що українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів.

Також раніше повідомлялося, що українські бійці зірвали штурм ворога біля Ставків на Лиманському напрямку: знищено бронетехніку та 20 окупантів.

Що далі в тил, то жирніший кацап - свиням на замітку.
03.11.2025 19:42 Відповісти
Скільки хробаків перетворилися на добриво, респект Третьому Армійському Корпусу.
03.11.2025 20:03 Відповісти
 
 