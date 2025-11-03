1 414 7
Оккупант прятался среди металлолома, а дрон "Птахів Мадяра" разорвал его на части. ВИДЕО 18+
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта ударным БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный пытался спрятаться среди разбитой техники захватчиков, но украинские дронари нашли его и уничтожили.
Вследствие точного удара по военному РФ остались только отдельные части тела.
Видео своей работы бойцы показали в телеграм-канале.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
Также ранее сообщалось, что амуниция оккупанта разлетелась вдребезги, а захватчик сгорел: работа операторов дронов "Птахів Мадяра".
