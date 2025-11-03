РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6400 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 414 7

Оккупант прятался среди металлолома, а дрон "Птахів Мадяра" разорвал его на части. ВИДЕО 18+

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта ударным БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный пытался спрятаться среди разбитой техники захватчиков, но украинские дронари нашли его и уничтожили.

Вследствие точного удара по военному РФ остались только отдельные части тела.

Видео своей работы бойцы показали в телеграм-канале.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Также ранее сообщалось, что амуниция оккупанта разлетелась вдребезги, а захватчик сгорел: работа операторов дронов "Птахів Мадяра".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разбросанные тела российских штурмовиков на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21145) уничтожение (8335) дроны (5319) Силы беспилотных систем (278) 414 Птахи Мадяра (90)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Металіст?
показать весь комментарий
03.11.2025 22:09 Ответить
психіка стає все стійкішою, ..
та стійкішою..
донт стоп!
показать весь комментарий
03.11.2025 22:16 Ответить
Людина звикає навіть до зашморгу:спочатку смикається і втручається,а потім вже і не смикається,і не втручається...Це стосується людей.З свинособаками все по іншому..
показать весь комментарий
03.11.2025 22:33 Ответить
Краса😍
показать весь комментарий
03.11.2025 22:31 Ответить
В світі повинні вже зараз бити тривогу і повністю блокувати Сосію. Тактика Сосії просочуванням в тили по одиночними орками використовується не тільки на фронті. Таку ж саму тактику московський режим використовує для проникнення в усі країни НАТО.
показать весь комментарий
03.11.2025 22:42 Ответить
Свіже м'ясо на грилі 🤣
показать весь комментарий
03.11.2025 22:48 Ответить
Мабуть, добирався до нємок, до меркель, від прутіна, аж тут Хлібороби України, надибали цього *********!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 23:07 Ответить
 
 