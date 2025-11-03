РУС
Украинский военный ликвидировал трех оккупантов в Покровске выстрелами в голову. ВИДЕО

В сети обнародовали кадры, на которых украинский военный уничтожает оккупантов стрелковым огнем в ближнем бою в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец Сил обороны ликвидировал трех оккупантов, которые пытались пройти мимо здания.

После короткой перестрелки украинский военнослужащий делает контрольные выстрелы в голову захватчикам.

армия РФ (21145) уничтожение (8335) Донецкая область (11182) ВСУ (7063) Покровск (885) Покровский район (1188)
Топ комментарии
+38
03.11.2025 23:49 Ответить
+19
мoлодeць козак 💛💙
03.11.2025 23:50 Ответить
+13
Крутий дядько, навіть Рембо з фільму відпочиває, якщо порівнювати результат роботи.
04.11.2025 00:28 Ответить
Голова, та не та 🤣
03.11.2025 23:45 Ответить
Гарна робота, а що то летить на 14 секунді з гори на землю?
03.11.2025 23:48 Ответить
"Скид" скорише за все..
04.11.2025 01:33 Ответить
Прикро якщо вибухівка та ще й з нашого дрона.
04.11.2025 07:45 Ответить
03.11.2025 23:49 Ответить
03.11.2025 23:51 Ответить
мoлодeць козак 💛💙
03.11.2025 23:50 Ответить
ВІДВЕДІТЬ ВІЙСЬКА. Якщо цього вбють а видно що в нього є навик то його не заміниш бусифікованим який на 90% піде в СЗЧ або лиш і буде думати як туди піти.

Втративши армію втратим все, втративши Покровськ - біда але не смертельно
04.11.2025 00:06 Ответить
Може до Львова війська відвести?
04.11.2025 00:55 Ответить
Чомусь кацабня вийшла із Херсона і нічого їм не сталось, а в Покровську знищуюють українців, які не мають підкріплення.
04.11.2025 08:39 Ответить
Трба комусь і окопи рити. Не тільки вправно кацапню нищити.
04.11.2025 07:11 Ответить
міхрютка, а ти що робиш?
04.11.2025 08:29 Ответить
Крутий дядько, навіть Рембо з фільму відпочиває, якщо порівнювати результат роботи.
04.11.2025 00:28 Ответить
Щось там на останніх секундах прилітає недобре...
04.11.2025 00:59 Ответить
український військовослужбовець робить контрольні постріли в голову...

Э-э-эх ... Не так учат украинских воинов ... Предупредительный надо в голову, а контрольный - в воздух.
04.11.2025 01:20 Ответить
Не, не так. "В связи с подорожанием боеприпасов предупредительный выстрел отменяется".
04.11.2025 05:37 Ответить
Молодець. Гарні мирні переговори провів з рашистами.
04.11.2025 01:34 Ответить
Бояры нет, *****, ****** *****.
04.11.2025 05:41 Ответить
А добивати впритул треба тому, що роздали людям слабенькі калаші, зброю інкасаторів та мусорів. Дайте людям потужніші автомати на кшталт ФН ФАЛ чи М14, щоб вбивали з одного раза та, головне, отримали перевагу над орчатиною завдяки більшій потужності набою!
04.11.2025 08:02 Ответить
 
 