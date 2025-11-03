Украинский военный ликвидировал трех оккупантов в Покровске выстрелами в голову. ВИДЕО

В сети обнародовали кадры, на которых украинский военный уничтожает оккупантов стрелковым огнем в ближнем бою в Покровске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец Сил обороны ликвидировал трех оккупантов, которые пытались пройти мимо здания.

После короткой перестрелки украинский военнослужащий делает контрольные выстрелы в голову захватчикам.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант прятался среди металлолома, а дрон "Птиц Мадяра" разорвал его на части. ВИДЕО 18+