11 289 20
Украинский военный ликвидировал трех оккупантов в Покровске выстрелами в голову. ВИДЕО
В сети обнародовали кадры, на которых украинский военный уничтожает оккупантов стрелковым огнем в ближнем бою в Покровске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец Сил обороны ликвидировал трех оккупантов, которые пытались пройти мимо здания.
После короткой перестрелки украинский военнослужащий делает контрольные выстрелы в голову захватчикам.
Топ комментарии
+38 Перехватчик
показать весь комментарий03.11.2025 23:49 Ответить Ссылка
+19 Lis Pedersen #555472
показать весь комментарий03.11.2025 23:50 Ответить Ссылка
+13 Евгений Агро
показать весь комментарий04.11.2025 00:28 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Втративши армію втратим все, втративши Покровськ - біда але не смертельно
Э-э-эх ... Не так учат украинских воинов ... Предупредительный надо в голову, а контрольный - в воздух.