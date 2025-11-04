РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 145 670 человек (+840 за сутки), 11 326 танков, 34 249 артсистем, 23 532 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 145 670 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 145 670 (+840) человек
  • танков – 11 326 (+5) единиц
  • боевых бронированных машин – 23 532 (+1) единицы
  • артиллерийских систем – 34 249 (+42) единиц
  • РСЗО – 1 535 (+1) единиц
  • средств ПВО – 1 235 (+0) единиц
  • самолетов – 428 (+0) единиц
  • вертолетов – 346 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 860 (+425) единиц
  • крылатых ракет – 3 918 (+0) единиц
  • кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
  • подводных лодок – 1 (+0) единица
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 504 (+93) единицы
  • специальной техники – 3 990 (+1) единиц.
  • Генштаб: Россия потеряла более 1,145 млн военных и тысячи единиц техники

Смотрите также: Минус 1127 единиц техники за октябрь: боевая работа полка "Азов". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21145) Генштаб ВС (7181) ликвидация (4140) уничтожение (8335)
Щось знову кацапів у черзі до кобздона поменшало
04.11.2025 07:50 Ответить
Угу. Та так, що на цвинтарях на пітьмі вже бракує місця для могил "погибших на СВО":

04.11.2025 07:53 Ответить
Минув 4276 день москальсько-української війни.
143! одиниць знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня 6, спецтехніка супер, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 145 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.
04.11.2025 08:30 Ответить
04.11.2025 08:32 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
04.11.2025 08:51 Ответить
 
 