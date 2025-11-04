Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 145 670 человек (+840 за сутки), 11 326 танков, 34 249 артсистем, 23 532 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 145 670 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 145 670 (+840) человек

танков – 11 326 (+5) единиц

боевых бронированных машин – 23 532 (+1) единицы

артиллерийских систем – 34 249 (+42) единиц

РСЗО – 1 535 (+1) единиц

средств ПВО – 1 235 (+0) единиц

самолетов – 428 (+0) единиц

вертолетов – 346 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 860 (+425) единиц

крылатых ракет – 3 918 (+0) единиц

кораблей / катеров – 28 (+0) единиц

подводных лодок – 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн – 66 504 (+93) единицы

специальной техники – 3 990 (+1) единиц.







