Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 145 670 человек (+840 за сутки), 11 326 танков, 34 249 артсистем, 23 532 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 145 670 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 4.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 145 670 (+840) человек
- танков – 11 326 (+5) единиц
- боевых бронированных машин – 23 532 (+1) единицы
- артиллерийских систем – 34 249 (+42) единиц
- РСЗО – 1 535 (+1) единиц
- средств ПВО – 1 235 (+0) единиц
- самолетов – 428 (+0) единиц
- вертолетов – 346 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 860 (+425) единиц
- крылатых ракет – 3 918 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 28 (+0) единиц
- подводных лодок – 1 (+0) единица
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 504 (+93) единицы
- специальной техники – 3 990 (+1) единиц.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
143! одиниць знищеної техніки та 840 чумардосів за день.
Броня 6, спецтехніка супер, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 145 000 це більше, ніж все населення Ростова-на-Дону.