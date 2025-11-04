5 910 19
Контрольный выстрел в голову оккупанту: боец ССО показал бой в Покровске. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой бойцы ССО ведут уличные бои с оккупантами в Покровске Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поделился боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
На снятом видео от первого лица видно, как вследствие поединка украинский военный делает контрольный выстрел в голову оккупанту.
Как результат, захватчик ликвидирован.
Але такі відео не можна оприлюднювати, бо це потім може бути використано проти нашого бійця на міжнародному рівні. Згадайте справу Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років увʼязнення!