РУС
Новости Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов
5 910 19

Контрольный выстрел в голову оккупанту: боец ССО показал бой в Покровске. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой бойцы ССО ведут уличные бои с оккупантами в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поделился боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

На снятом видео от первого лица видно, как вследствие поединка украинский военный делает контрольный выстрел в голову оккупанту.

Как результат, захватчик ликвидирован.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

армия РФ (21160) уничтожение (8347) Донецкая область (11201) ССО (625) ВСУ (7067) Покровск (895) Покровский район (1204)
+13
Правильно зробив боєць - вірити не можна ані кацапам, ані зеленим гнидам.
04.11.2025 19:50 Ответить
+7
В нього самець! Це ж підари
04.11.2025 20:03 Ответить
+6
Вона возрадуЄЦЦА, бо ***** за алкаша бабла підкине на бЄлую ладу
04.11.2025 19:58 Ответить
Правильно зробив боєць - вірити не можна ані кацапам, ані зеленим гнидам.
04.11.2025 19:50 Ответить
і відео потрібно відіслати з його телефону його орко самці.
04.11.2025 19:51 Ответить
Вона возрадуЄЦЦА, бо ***** за алкаша бабла підкине на бЄлую ладу
04.11.2025 19:58 Ответить
В нього самець! Це ж підари
04.11.2025 20:03 Ответить
так ми ж повинні за них порадіти щастля їм і здоровля! і кіло пєльмєнь
04.11.2025 20:07 Ответить
Я думаю-це зайве.Нехай ним лисички та собачки поласують,а орчисі -х@й в ср@ку від її чурки-коханця,а не "гробові".
04.11.2025 20:04 Ответить
а над ними поприкалуваться?
04.11.2025 20:09 Ответить
Прикол буде тоді,коли Ахмед буде п@здити орчиху за те,що не отримала"гробові" за Ваньку.
04.11.2025 20:15 Ответить
Буданов теж зелений, не віриш?🥴
04.11.2025 20:21 Ответить
Вірю і у листи Буданова прикордонникам для виїзду хабарників за кордон, і у його прокацапленого оборзілого співмешканця Гогілашвілі. А про кишенькового зеленого цуцика за викликом Малюка лише глухий не чув.
04.11.2025 20:47 Ответить
Іконка з портретом пукіна, вона як оберіг.
04.11.2025 20:17 Ответить
Я розумію такі дії воїна і емоції дописувачів під відео.
Але такі відео не можна оприлюднювати, бо це потім може бути використано проти нашого бійця на міжнародному рівні. Згадайте справу Віталія Марківа, якого італійський суд засудив до 24 років увʼязнення!
04.11.2025 20:20 Ответить
То був не полонений - нема проблем
04.11.2025 20:27 Ответить
почитай закони. там щось про поранених було і беззбройних.
04.11.2025 21:22 Ответить
Ознайомтеся з прописаними ратифікованими звичаями та правилами ведення війни. Також гадаю що не варто оприлюднювати відео як бійці чи дронарі добивають поранених ворогів. Вигуки що таке ж витворяють москалі ставить знак рівності між українським бійцем та кацапом.
04.11.2025 20:50 Ответить
А що це за девайс в нашого, бачу лише фрагмент стовбура, на калаш наче не схоже. Щось іноземне?
04.11.2025 20:51 Ответить
AR-ка
04.11.2025 21:14 Ответить
10 чи 15? Добивати в голову треба, коли стріляєш з пістолета чи калаша (на кшталт ар-15), бо слабким набоєм відразу й не вбити. А от якщо комусь нарешті вистачило клепки озброїти піхоту потужним девайсом ар-10, дай Боже йому здоров'я.
04.11.2025 21:21 Ответить
 
 