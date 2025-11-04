Контрольный выстрел в голову оккупанту: боец ССО показал бой в Покровске. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой бойцы ССО ведут уличные бои с оккупантами в Покровске Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами поделился боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

На снятом видео от первого лица видно, как вследствие поединка украинский военный делает контрольный выстрел в голову оккупанту.

Как результат, захватчик ликвидирован.

