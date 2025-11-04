496 0
Бойцы 77-й бригады ликвидировали 35 оккупантов в Купянском районе. ВИДЕО
Операторы дронов 77-й аэромобильной бригады ликвидировали оккупантов на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники ударными беспилотниками отработали по вражеским позициям и уничтожили 35 захватчиков.
Кадры своей боевой работы на одном из направлений бойцы обнародовали в телеграм-канале.
