Бойцы 77-й бригады ликвидировали 35 оккупантов в Купянском районе. ВИДЕО

Операторы дронов 77-й аэромобильной бригады ликвидировали оккупантов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники ударными беспилотниками отработали по вражеским позициям и уничтожили 35 захватчиков.

Кадры своей боевой работы на одном из направлений бойцы обнародовали в телеграм-канале.

