631 0

Минус 58 оккупантов и 71 дрон: бойцы "Буревія" показали боевую работу за неделю. ВИДЕО

Бойцы Первой Президентской бригады НГУ "Буревій" уничтожают оккупантов и технику на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные показали кадры поражения вражеской техники после неудачных попыток штурма захватчиками позиций Сил обороны.

За неделю защитники уничтожили:

  • 58 военных РФ

  • 18 укрытий

  • 71 вражеский дрон

  • 2 склада с боекомплектом

  • 3 антенны

  • 4 средства связи Starlink

  • 1 систему РЭБ.

Предварительно сообщалось, что Первая Президентская бригада НГУ "Буревій" успешно выполняет задачи в борьбе с российскими оккупационными войсками на Купянском направлении.

армия РФ (21160) уничтожение (8347) Национальная гвардия (2263) дроны (5319) Харьковская область (1816) Купянский район (488) Купянск (816)
