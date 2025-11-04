631 0
Минус 58 оккупантов и 71 дрон: бойцы "Буревія" показали боевую работу за неделю. ВИДЕО
Бойцы Первой Президентской бригады НГУ "Буревій" уничтожают оккупантов и технику на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные показали кадры поражения вражеской техники после неудачных попыток штурма захватчиками позиций Сил обороны.
За неделю защитники уничтожили:
-
58 военных РФ
-
18 укрытий
-
71 вражеский дрон
-
2 склада с боекомплектом
-
3 антенны
-
4 средства связи Starlink
-
1 систему РЭБ.
Предварительно сообщалось, что Первая Президентская бригада НГУ "Буревій" успешно выполняет задачи в борьбе с российскими оккупационными войсками на Купянском направлении.
