Минус 58 оккупантов и 71 дрон: бойцы "Буревія" показали боевую работу за неделю. ВИДЕО

Бойцы Первой Президентской бригады НГУ "Буревій" уничтожают оккупантов и технику на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные показали кадры поражения вражеской техники после неудачных попыток штурма захватчиками позиций Сил обороны.

За неделю защитники уничтожили:

58 военных РФ

18 укрытий

71 вражеский дрон

2 склада с боекомплектом

3 антенны

4 средства связи Starlink

1 систему РЭБ.

Предварительно сообщалось, что Первая Президентская бригада НГУ "Буревій" успешно выполняет задачи в борьбе с российскими оккупационными войсками на Купянском направлении.

