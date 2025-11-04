Мінус 58 окупантів та 71 дрон: бійці "Буревію" показали бойову роботу за тиждень. ВIДЕО

Бійці Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" нищать окупантів і техніку на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові показали кадри ураження ворожої техніки після невдалих спроб штурму загарбниками позицій Сил оборони.

За тиждень захисники знищили:

58 військових РФ

18 укриттів

71 ворожий дрон

2 склади з боєкомплектом

3 антени

4 засоби зв’язку Starlink

1 систему РЕБ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попередньо повідомлялося, що Перша Президентська бригада НГУ "Буревій" успішно виконує завдання у боротьбі з російськими окупаційними військами на Куп’янському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "Хартії" ліквідували 7 окупантів і знищили укриття ворога. ВIДЕО