УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9987 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бої на Куп’янському напрямку
572 0

Мінус 58 окупантів та 71 дрон: бійці "Буревію" показали бойову роботу за тиждень. ВIДЕО

Бійці Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" нищать окупантів і техніку на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові показали кадри ураження ворожої техніки після невдалих спроб штурму загарбниками позицій Сил оборони.

За тиждень захисники знищили:

  • 58 військових РФ

  • 18 укриттів

  • 71 ворожий дрон

  • 2 склади з боєкомплектом

  • 3 антени

  • 4 засоби зв’язку Starlink

  • 1 систему РЕБ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Попередньо повідомлялося, що Перша Президентська бригада НГУ "Буревій" успішно виконує завдання у боротьбі з російськими окупаційними військами на Куп’янському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі "Хартії" ліквідували 7 окупантів і знищили укриття ворога. ВIДЕО

армія рф (19321) знищення (8671) Національна гвардія (1677) дрони (6293) Харківська область (1840) Куп’янський район (487) Куп’янськ (942)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 