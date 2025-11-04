572 0
Мінус 58 окупантів та 71 дрон: бійці "Буревію" показали бойову роботу за тиждень. ВIДЕО
Бійці Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" нищать окупантів і техніку на Куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові показали кадри ураження ворожої техніки після невдалих спроб штурму загарбниками позицій Сил оборони.
За тиждень захисники знищили:
58 військових РФ
18 укриттів
71 ворожий дрон
2 склади з боєкомплектом
3 антени
4 засоби зв’язку Starlink
1 систему РЕБ
Попередньо повідомлялося, що Перша Президентська бригада НГУ "Буревій" успішно виконує завдання у боротьбі з російськими окупаційними військами на Куп’янському напрямку.
