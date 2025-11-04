Бійці 77-ї бригади ліквідували 35 окупантів на Куп’янщині. ВIДЕО

Оператори дронів 77-ї аеромобільної бригади ліквідували окупантів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники ударними безпілотниками відпрацювали по ворожих позиціях та знищили 35 загарбників.

Кадри своєї бойової роботи на одному з напрямків бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

