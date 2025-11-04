УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
1 312 1

Бійці 77-ї бригади ліквідували 35 окупантів на Куп’янщині. ВIДЕО

Оператори дронів 77-ї аеромобільної бригади ліквідували окупантів на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники ударними безпілотниками відпрацювали по ворожих позиціях та знищили 35 загарбників.

Кадри своєї бойової роботи на одному з напрямків бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 58 окупантів та 71 дрон: бійці "Буревію" показали бойову роботу за тиждень. ВIДЕО

армія рф (19321) знищення (8671) дрони (6293) 77 ОАБ (41) Харківська область (1840) Куп’янський район (487) Куп’янськ (942)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їх посшивати та ще раз підірвати..Й так безкінечно..Так в Аду буде в них..
показати весь коментар
04.11.2025 21:10 Відповісти
 
 