392 2

В Киеве 5 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 5 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

график отключения света в Киеве

график отключения света в Киеве

Киев (26315) энергетика (2750) ДТЭК (553) отключение света (491)
А на москві? У них опалення було з кінця вересня і стрілки вони не переводять. Знищити! 🚀🚀🚀🚀🚀
04.11.2025 22:27 Ответить
Єдину з усіх 3.2 на 6 годин відключення. Ой, і 'любите' ви нас!
04.11.2025 22:39 Ответить
 
 