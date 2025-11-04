УКР
У Києві 5 листопада діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. ІНФОГРАФІКА

У Києві завтра, 5 листопада, діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомили у компанії ДТЕК, інформує Цензор.НЕТ.

графік відключення світла у Києві

графік відключення світла у Києві

Читайте: "Потрібно змінити поведінку і вдягти додатковий светр": Голова "Укренерго" закликав не гріти квартири до 20 градусів

А на москві? У них опалення було з кінця вересня і стрілки вони не переводять. Знищити! 🚀🚀🚀🚀🚀
04.11.2025 22:27 Відповісти
Єдину з усіх 3.2 на 6 годин відключення. Ой, і 'любите' ви нас!
04.11.2025 22:39 Відповісти
Не дочекались чергового обстрілу Києва щоб виправдати відключення, вирішили махнути рукою і просто рубати всім світло на 4 години.
04.11.2025 23:28 Відповісти
I ВР вiдключать?
04.11.2025 23:35 Відповісти
 
 