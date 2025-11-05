Россияне обстреляли Херсонщину: ранены три человека, повреждены жилые дома и инфраструктура

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые: под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Благовещенское, Зеленовка, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Разлив, Томина Балка, Станислав, Софиевка, Александровка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Новоалександровка, Золотая Балка, Бургунка, Дудчаны, Новокаиры, Осокоровка, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.

Раненые в результате вражеских атак

В результате российской агрессии 3 человека получили ранения.

Последствия обстрелов Херсонщины

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 13 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, офисное помещение и частные автомобили.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 10 человек.

