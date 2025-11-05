Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено трьох людей, пошкоджено житло та інфраструктуру

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоолександрівка, Золота Балка, Бургунка, Дудчани, Новокаїри, Осокорівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Поранені внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Наслідки обстрілів Херсонщини

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, офісне приміщення та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей.

