ФИФА учредила Премию мира "Футбол объединяет мир"
Международная федерация футбола (ФИФА) учредила Премию мира — новую награду, которая будет отмечать выдающийся вклад в борьбу за мир и единение людей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива призвана подчеркнуть роль спорта в укреплении взаимопонимания между народами.
Что известно о новой награде
Первый лауреат получит награду от президента ФИФА Джанни Инфантино 5 декабря во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года.
"В условиях все более нестабильного и разобщенного мира крайне важно признать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится ради прекращения конфликтов и объединения людей в духе мира. Футбол выступает за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества Премия мира ФИФА "Футбол объединяет мир" станет признанием огромных усилий тех, кто объединяет людей", – заявил Инфантино.
Награда будет вручаться ежегодно людям, которые своей преданностью и действиями помогают объединять общества через спорт.
Премия призвана подчеркнуть, что футбол является:
-
универсальным языком мира;
-
символом взаимопонимания между народами;
-
инструментом солидарности в мире.
Инфантино - о важности мира
Ранее президент ФИФА уже высказывался о значении мира в мировом контексте. Он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о подписании первого этапа мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Инфантино поддержал дипломатические усилия, приведшие к перемирию, и отметил, что Нобелевская премия мира имеет большое значение не только для политиков, но и для всего человечества.
По словам президента ФИФА, каждый шаг в направлении прекращения войны возвращает людям веру и напоминает, что мир — высшая ценность современной цивилизации.
