ФИФА учредила Премию мира "Футбол объединяет мир"

Международная федерация футбола (ФИФА) учредила Премию мира — новую награду, которая будет отмечать выдающийся вклад в борьбу за мир и единение людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива призвана подчеркнуть роль спорта в укреплении взаимопонимания между народами.

Что известно о новой награде

Первый лауреат получит награду от президента ФИФА Джанни Инфантино 5 декабря во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года.

"В условиях все более нестабильного и разобщенного мира крайне важно признать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится ради прекращения конфликтов и объединения людей в духе мира. Футбол выступает за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества Премия мира ФИФА "Футбол объединяет мир" станет признанием огромных усилий тех, кто объединяет людей", – заявил Инфантино.

Награда будет вручаться ежегодно людям, которые своей преданностью и действиями помогают объединять общества через спорт.

Премия призвана подчеркнуть, что футбол является:

универсальным языком мира;

символом взаимопонимания между народами;

инструментом солидарности в мире.

Инфантино - о важности мира

Ранее президент ФИФА уже высказывался о значении мира в мировом контексте. Он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о подписании первого этапа мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Инфантино поддержал дипломатические усилия, приведшие к перемирию, и отметил, что Нобелевская премия мира имеет большое значение не только для политиков, но и для всего человечества.

По словам президента ФИФА, каждый шаг в направлении прекращения войны возвращает людям веру и напоминает, что мир — высшая ценность современной цивилизации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским снова жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира.