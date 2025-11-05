ФІФА заснувала Премію миру "Футбол об’єднує світ"

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запровадила Премію миру — нову нагороду, яка відзначатиме видатний внесок у боротьбу за мир і єднання людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива покликана підкреслити роль спорту у зміцненні взаєморозуміння між народами.

Що відомо про нову відзнаку

Перший лауреат отримає нагороду від президента ФІФА Джанні Інфантіно 5 грудня під час жеребкування чемпіонату світу з футболу 2026 року.

"В умовах все більш нестабільного і роз'єднаного світу вкрай важливо визнати видатний внесок тих, хто завзято трудиться заради припинення конфліктів і об'єднання людей у дусі миру. Футбол виступає за мир, і від імені всієї світової футбольної спільноти Премія миру ФІФА "Футбол об'єднує світ" стане визнанням величезних зусиль тих, хто об'єднує людей", – заявив Інфантіно.

Нагорода вручатиметься щороку людям, які своєю відданістю та діями допомагають об’єднувати суспільства через спорт.

Премія покликана наголосити, що футбол є:

  • універсальною мовою миру;

  • символом взаєморозуміння між народами;

  • інструментом солідарності у світі.

Інфантіно - про важливість миру

Раніше президент ФІФА вже висловлювався про значення миру у світовому контексті. Він відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо підписання першого етапу мирної угоди між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС.

Інфантіно підтримав дипломатичні зусилля, що призвели до перемир’я, і зазначив, що Нобелівська премія миру має велике значення не лише для політиків, а й для всього людства.

За словами президента ФІФА, кожен крок у напрямку припинення війни повертає людям віру та нагадує, що мир — найвища цінність сучасної цивілізації.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським знову скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру.

премія (400) ФІФА (113) футбол (1615)
Можете одразу ху@лу надати - Інфарнтіно дуже любить ху@ла, а останній обʼєднав проти себе весь світ.
Перший одержувач - мабуть Кацапстан...
Вони буквально обрекли чувака на страшну та ганебну смерть. Це ж надо було? Заснувати Премію миру і не дати її тромбу!
Можете одразу ху@лу надати - Інфарнтіно дуже любить ху@ла, а останній обʼєднав проти себе весь світ.
Нє-нє! ***** і бульбопюрер по хекею виступають. Тут, мабуть, синка какдирова треба підсовувати
По хокею виступають ,а футбол скуповують. Ви думаєте, що чемпіонат світу на болотах був просто так?
Свинка кадірова не на часі. Скоро буде вже внучка. Чи *****.
Як там проживають Корупціонери Блаттер та Платіні?
Цей лисий хрін Інфантіно так само ******** гроші *****, як і його попередники.
Гарно доживають. Нажруться як свиня з собакою і грають на роялі вальси. Шубєрьта, Шопєна і Шостаковьіча. А ручки над головами держать
Ага. Хіба що терористів з людоїдами ФІФА об'єднала, які виступили єдиним фронтом проти західної цивілізації
Чергова небезплатна спроба легалізувати рашистів.
Думав у коментах побільше буде знавців. Премія створена лише заради одного персонажа, який влітку прийматиме ЧС 2026.
Ну тут два кандидати на Премію миру...або ***** або Трампон
Джанні Інфантіно Награды

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Орден Дружбы (https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 6 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2019 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия) - за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8#cite_note-6 [6].
Трамп приказал выбросить клюшки (для гольфа) и поставить на поле ворота. А сам поехал в "Военторг" футбольный мяч покупать. Завтра к обеду Месси подтянется.
Не маю жодних сумнівів, що першими цю "відзнаку" отримають расєйські команди.
Та казали що футбол поза політикою,а тепер премію миру заснували.
