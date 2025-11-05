ФІФА заснувала Премію миру "Футбол об’єднує світ"
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запровадила Премію миру — нову нагороду, яка відзначатиме видатний внесок у боротьбу за мир і єднання людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ініціатива покликана підкреслити роль спорту у зміцненні взаєморозуміння між народами.
Що відомо про нову відзнаку
Перший лауреат отримає нагороду від президента ФІФА Джанні Інфантіно 5 грудня під час жеребкування чемпіонату світу з футболу 2026 року.
"В умовах все більш нестабільного і роз'єднаного світу вкрай важливо визнати видатний внесок тих, хто завзято трудиться заради припинення конфліктів і об'єднання людей у дусі миру. Футбол виступає за мир, і від імені всієї світової футбольної спільноти Премія миру ФІФА "Футбол об'єднує світ" стане визнанням величезних зусиль тих, хто об'єднує людей", – заявив Інфантіно.
Нагорода вручатиметься щороку людям, які своєю відданістю та діями допомагають об’єднувати суспільства через спорт.
Премія покликана наголосити, що футбол є:
-
універсальною мовою миру;
-
символом взаєморозуміння між народами;
-
інструментом солідарності у світі.
Інфантіно - про важливість миру
Раніше президент ФІФА вже висловлювався про значення миру у світовому контексті. Він відреагував на заяву президента США Дональда Трампа щодо підписання першого етапу мирної угоди між Ізраїлем і палестинським рухом ХАМАС.
Інфантіно підтримав дипломатичні зусилля, що призвели до перемир’я, і зазначив, що Нобелівська премія миру має велике значення не лише для політиків, а й для всього людства.
За словами президента ФІФА, кожен крок у напрямку припинення війни повертає людям віру та нагадує, що мир — найвища цінність сучасної цивілізації.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським знову скаржився, що не отримав Нобелівську премію миру.
