На фронте произошло 260 боестолкновений, в Покровске проводятся ударно-поисковые действия, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 260 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 94 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли 2351 дрон-камикадзе и осуществили 3177 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили две штурмовые операции оккупантов. Кроме того, враг нанес девять авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы, а также осуществил 154 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 14 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка. Украинские защитники остановили три вражеские атаки.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 26 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Колодези, Грековка, Новоегоровка, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровий Яр и Дробышево. Бои не утихают в восьми локациях.

Шестнадцать штурмовых действий войск противника отразили украинские защитники на Славянском направлении – оккупанты пытались продвинуться вблизи Ямполя, Дроновки, Сиверска, Серебрянки, Переездного и в сторону Звановки. Одно боестолкновение продолжается.

Шесть вражеских атак отразили наши защитники вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек, на Краматорском направлении.

На Константиновском направлении россияне 33 раза шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 93 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Червоный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лесовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филия и Ялта. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просочиться и скопиться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности, задействованы штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении в общей сложности было обезврежено 119 оккупантов, из них 94 – безвозвратно. Также украинские воины поразили 12 укрытий для личного состава, антенну БпЛА, наземную беспилотную систему и единицу автомобильной техники противника.

На Александровском направлении враг 31 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Поддубное, Сичневое, Александроград, Вороное, Сосновка, Степовое, Вербовое, Привольное, Новогригоровка и Первомайское. Бои продолжаются в семи локациях.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай, три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степовое.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили два вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.