Россияне с помощью дрона передали детали для взрывчатки агенту РФ в Харьковской области, который должен был взорвать железнодорожные пути, - СБУ

Российский агент в Харьковской области хотел устроить подрыв путей, чтобы сорвать с рельсов грузовой поезд ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ

Подробности

Россияне завербовали 54-летнего местного механика, который публиковал в Telegram-каналах антиукраинские комментарии.

"По заданию врага фигурант сначала заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было оснащено датчиком. Однако взрыв не привел к схождению поезда с рельсов.

Следующей его задачей было заложить другое СВУ уже не на пути, а под военный эшелон", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента на этапе подготовки к диверсии, предотвратив новый взрыв.

Установлено, что после вербовки россияне дали агенту инструкции для сбора взрывчатки и передали компоненты для ее изготовления, а именно датчики и 8 килограммов пластида.

Россияне применили дрон

Для переправки комплектующих оккупанты использовали дрон, который сбросил груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

