Россияне с помощью дрона передали детали для взрывчатки агенту РФ в Харьковской области, который должен был взорвать железнодорожные пути, - СБУ

Мужчина хотел пустить под откос поезд ВСУ в Харьковской области

Российский агент в Харьковской области хотел устроить подрыв путей, чтобы сорвать с рельсов грузовой поезд ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Россияне завербовали 54-летнего местного механика, который публиковал в Telegram-каналах антиукраинские комментарии.

"По заданию врага фигурант сначала заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было оснащено датчиком. Однако взрыв не привел к схождению поезда с рельсов.

Читайте: Враг ночью атаковал железнодорожную инфраструктуру в трех областях: поезда меняют маршрут и движутся с задержками, - "Укрзализныця". ФОТО

Следующей его задачей было заложить другое СВУ уже не на пути, а под военный эшелон", - говорится в сообщении.

СБУ задержала агента на этапе подготовки к диверсии, предотвратив новый взрыв.

Установлено, что после вербовки россияне дали агенту инструкции для сбора взрывчатки и передали компоненты для ее изготовления, а именно датчики и 8 килограммов пластида.

Читайте также: 15 лет тюрьмы получили дезертир и его сообщник, которые по заказу РФ поджигали объекты "Укрзализныци", - СБУ

Россияне применили дрон

Для переправки комплектующих оккупанты использовали дрон, который сбросил груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

