Россияне с помощью дрона передали детали для взрывчатки агенту РФ в Харьковской области, который должен был взорвать железнодорожные пути, - СБУ
Российский агент в Харьковской области хотел устроить подрыв путей, чтобы сорвать с рельсов грузовой поезд ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Россияне завербовали 54-летнего местного механика, который публиковал в Telegram-каналах антиукраинские комментарии.
"По заданию врага фигурант сначала заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было оснащено датчиком. Однако взрыв не привел к схождению поезда с рельсов.
Следующей его задачей было заложить другое СВУ уже не на пути, а под военный эшелон", - говорится в сообщении.
СБУ задержала агента на этапе подготовки к диверсии, предотвратив новый взрыв.
Установлено, что после вербовки россияне дали агенту инструкции для сбора взрывчатки и передали компоненты для ее изготовления, а именно датчики и 8 килограммов пластида.
Россияне применили дрон
Для переправки комплектующих оккупанты использовали дрон, который сбросил груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе.
Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщили о подозрении по:
- ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль