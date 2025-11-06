Росіяни дроном передали деталі для вибухівки агенту РФ на Харківщині, той мав підірвати колії, - СБУ

Російський агент на Харківщині хотів влаштувати підрив колій, щоб пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Росіяни завербували 54-річного місцевого механіка, який публікував у Telegram-каналах антиукраїнські коментарі.

"За завданням ворога фігурант спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок.

Наступним його завданням було закласти інший СВП уже не на колії, а під військовий ешелон", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агента на етапі підготовки до диверсії, запобігши новому вибуху.

Встановлено, що після вербування росіяни дали агенту інструкції для збору вибухівки та передали складові для її виготовлення, а саме датчики та 8 кілограмів пластиду.

Росіяни застосували дрон

Для переправки комплектуючих окупанти використали дрон, який скинув вантаж у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Нараз йому повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

