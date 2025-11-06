Росіяни дроном передали деталі для вибухівки агенту РФ на Харківщині, той мав підірвати колії, - СБУ
Російський агент на Харківщині хотів влаштувати підрив колій, щоб пустити з рейок вантажний потяг ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Росіяни завербували 54-річного місцевого механіка, який публікував у Telegram-каналах антиукраїнські коментарі.
"За завданням ворога фігурант спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок.
Наступним його завданням було закласти інший СВП уже не на колії, а під військовий ешелон", - йдеться в повідомленні.
СБУ затримала агента на етапі підготовки до диверсії, запобігши новому вибуху.
Встановлено, що після вербування росіяни дали агенту інструкції для збору вибухівки та передали складові для її виготовлення, а саме датчики та 8 кілограмів пластиду.
Росіяни застосували дрон
Для переправки комплектуючих окупанти використали дрон, який скинув вантаж у заздалегідь обумовленому місці у Харківському районі.
Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.
Нараз йому повідомили про підозру за:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (підготовка до вчинення диверсії в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).
Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
