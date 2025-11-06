РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9152 посетителя онлайн
Новости Внешнее финансирование
154 1

Еврокомиссия рассматривает совместный долг ЕС и гранты для финансирования Украины, - Euractiv

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия рассматривает возможность преодоления дефицита финансирования Украины через совместный долг ЕС или двусторонние гранты от государств-членов.

Об этом сообщает Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Эти варианты будут изложены в записке Еврокомиссии о финансировании Украины, которую в ближайшие недели разошлют в столице ЕС. Они дополняют опцию так называемого "репарационного займа", который Комиссия считает наиболее оптимальным, но пока Бельгия его блокирует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС должен предоставить гарантии для получения Украиной средств МВФ, - Домбровскис

Совместный долг

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, впрочем, поддерживает идею совместного долга для помощи Украине. "Большое преимущество долга заключается в том, что вы его понимаете. Вы знаете, какова его сумма. Вы знаете, когда его нужно возвращать. Вы точно знаете, кто за это отвечает. Недостаток российских активов заключается в том, что вы не знаете, как далеко зайдет судебный процесс, сколько времени он займет и с какими проблемами вы столкнетесь", - сказал он.

Издание отмечает, что совместное заимствование не будет предусматривать поддержку займа за счет долгосрочного бюджета ЕС из-за ограничения финансовых возможностей. Документ с финансовыми опциями еще находится в доработке и может быть изменен.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

финансирование (1849) Евросоюз (17786)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Застрахувати цю "репараційну позику" (десь приблизно 5% від суми) іі всі погодяться.... В чому питання?
показать весь комментарий
06.11.2025 11:34 Ответить
 
 