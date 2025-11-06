ЕС должен предоставить гарантии для получения Украиной средств МВФ, - Домбровскис

Еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис заявил, что новые выплаты МВФ зависят от политических и финансовых обязательств ЕС по поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Домбровскис обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой финансовый дефицит Украины в 65 млрд долларов и ее военные нужды.

По его словам, МВФ, который в 2023 году согласовал программу на 15,6 млрд долларов, нуждается в "надежном пути вперед и четких политических обязательствах со стороны ЕС", чтобы одобрить новый пакет помощи. "Это должно быть больше, чем просто наши слова: "Да, мы сделаем все необходимое, и сейчас мы только обсуждаем варианты", - подчеркнул Домбровскис.

Опасения со стороны Бельгии

Предполагается, что новая поддержка со стороны ЕС - в виде так называемого "репарационного кредита" из замороженных российских активов - позволит разблокировать около 8 млрд долларов от МВФ в течение трех лет. Однако реализация плана тормозится из-за позиции Бельгии, которая требует дополнительных юридических гарантий по использованию около 140 млрд евро российских активов, замороженных на ее территории.

Еврокомиссия продолжает переговоры с Бельгией, рассматривая также альтернативные варианты, в частности привлечение средств на рынках для предоставления возвратных займов. Однако Домбровскис предупредил, что такие кредиты могут создать риски для устойчивости украинского долга.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждается в ЕС и странах G7 как механизм помощи Украине путем использования замороженных российских активов.