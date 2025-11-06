ЄС має надати гарантії для отримання Україною коштів МВФ, - Домбровскіс

Єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс заявив, що нові виплати МВФ залежать від політичних і фінансових зобов’язань ЄС щодо підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Домбровскіс обговорив із головою МВФ Крісталіною Георгієвою фінансовий дефіцит України у 65 млрд доларів і її військові потреби.

За його словами, МВФ, який у 2023 році погодив програму на 15,6 млрд доларів, потребує "надійного шляху вперед і чітких політичних зобов’язань з боку ЄС", щоб схвалити новий пакет допомоги. "Це має бути більше, ніж просто наші слова: "Так, ми зробимо все необхідне, і зараз ми тільки обговорюємо варіанти", - наголосив Домбровскіс.

Побоювання з боку Бельгії

Передбачається, що нова підтримка з боку ЄС - у вигляді так званого "репараційного кредиту" із заморожених російських активів - дозволить розблокувати близько 8 млрд доларів від МВФ упродовж трьох років. Проте реалізація плану гальмується через позицію Бельгії, яка вимагає додаткових юридичних гарантій щодо використання близько 140 млрд євро російських активів, заморожених на її території.

Єврокомісія продовжує переговори з Бельгією, розглядаючи також альтернативні варіанти, зокрема залучення коштів на ринках для надання поворотних позик. Однак Домбровскіс застеріг, що такі кредити можуть створити ризики для стійкості українського боргу.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.