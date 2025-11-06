Єврокомісія розглядає спільний борг ЄС і гранти для фінансування України, - Euractiv

Європейська комісія розглядає можливість подолання дефіциту фінансування України через спільний борг ЄС або двосторонні гранти від держав-членів.

Про це повідомляє Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Ці варіанти будуть викладені у записці Єврокомісії щодо фінансування України, яку найближчими тижнями розішлють у столиці ЄС. Вони доповнюють опцію так званої "репараційної позики", яку Комісія вважає найоптимальнішою, але наразі Бельгія її блокує.

Спільний борг

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, утім, підтримує ідею спільного боргу для допомоги Україні. "Велика перевага боргу полягає в тому, що ви його розумієте. Ви знаєте, яка його сума. Ви знаєте, коли його треба повертати. Ви точно знаєте, хто за це відповідає. Недолік російських активів полягає в тому, що ви не знаєте, як далеко зайде судовий процес, скільки часу він займе і з якими проблемами ви зіткнетеся", - сказав він.

Видання зазначає, що спільне запозичення не передбачатиме підтримки позики за рахунок довгострокового бюджету ЄС через обмеження фінансових можливостей. Документ із фінансовими опціями ще перебуває на доопрацюванні та може бути змінений.

