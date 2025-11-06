Масштабная программа оборонной подготовки в Польше: планируется, что курсы пройдут 400 тыс. человек.
В Польше запускают пилотную программу общей оборонной подготовки. Каждый желающий гражданин, достигший совершеннолетия, сможет пройти однодневные курсы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Старт программы
Отмечается, что программа универсальной оборонной подготовки "wGotowości" начнется 22 ноября и продлится до 14 декабря.
Участие в программе могут принять совершеннолетние граждане Польши, а общий лимит пилотного этапа составляет 25 000 человек. Обучение будет проходить по выходным, длиться один день и охватит несколько направлений:
- безопасность,
- выживание,
- медицина,
- кибергигиена.
Сообщается, что регистрация уже открыта. Курс и локацию можно выбрать на карте.
Планирование и реализация
Программу должны реализовать 132 подразделения, преимущественно из состава Войск территориальной обороны, при участии Оперативного командования Вооруженных сил.
По словам Косиняка-Камыша, программа должна достичь полной готовности в начале 2026 года.
Планируется, что в следующем году обучение пройдут около 400 000 человек в различных форматах: индивидуально, в группах, в рамках проекта "Образование с армией", резервной подготовки и добровольной службы.
Также отмечается, что эта оборонная программа разрабатывалась в течение последних шести месяцев.
В Министерстве национальной обороны подчеркнули, что оборонная подготовка не является военной службой, не предусматривает принесение присяги или зачисление в резерв. Ее цель - научить базовым навыкам поведения в сложных ситуациях - от наводнений и ДТП до потенциальных угроз безопасности.
Что предшествовало
Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что в Польше ведется работа над широкомасштабной военной подготовкой для каждого взрослого мужчины в стране.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль