Масштабная программа оборонной подготовки в Польше: планируется, что курсы пройдут 400 тыс. человек.

В Польше запускают пилотную программу общей оборонной подготовки. Каждый желающий гражданин, достигший совершеннолетия, сможет пройти однодневные курсы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24, об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Старт программы

Отмечается, что программа универсальной оборонной подготовки "wGotowości" начнется 22 ноября и продлится до 14 декабря.

Участие в программе могут принять совершеннолетние граждане Польши, а общий лимит пилотного этапа составляет 25 000 человек. Обучение будет проходить по выходным, длиться один день и охватит несколько направлений:

безопасность,

выживание,

медицина,

кибергигиена.

Читайте: Польша планирует вызвать 235 тыс. граждан на ВВК в 2026 году

Сообщается, что регистрация уже открыта. Курс и локацию можно выбрать на карте.

Планирование и реализация

Программу должны реализовать 132 подразделения, преимущественно из состава Войск территориальной обороны, при участии Оперативного командования Вооруженных сил.

По словам Косиняка-Камыша, программа должна достичь полной готовности в начале 2026 года.

Планируется, что в следующем году обучение пройдут около 400 000 человек в различных форматах: индивидуально, в группах, в рамках проекта "Образование с армией", резервной подготовки и добровольной службы.

Также отмечается, что эта оборонная программа разрабатывалась в течение последних шести месяцев.

Читайте также: Польские чиновники также пройдут базовую подготовку, - Туск

В Министерстве национальной обороны подчеркнули, что оборонная подготовка не является военной службой, не предусматривает принесение присяги или зачисление в резерв. Ее цель - научить базовым навыкам поведения в сложных ситуациях - от наводнений и ДТП до потенциальных угроз безопасности.

Что предшествовало

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что в Польше ведется работа над широкомасштабной военной подготовкой для каждого взрослого мужчины в стране.