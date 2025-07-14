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Новости Военная подготовка в Польше Польша готовится к войне
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Польша планирует вызвать 235 тыс. граждан на ВВК в 2026 году

Польша будет вызывать граждан на ВЛК в следующем году

В Польше планируют отправить 235 тыс. повесток для прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться как мужчин, так и женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Wyborcza.

С января следующего около 235 тыс. граждан Польши получат повестку об обязательной явке для прохождения военно-врачебной комиссии. Целью является определение физической и психической пригодности к военной службе.

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Повестки будут присылать мужчинам и отдельной группе лиц женского пола в возрасте от 19 лет. После обращения в районную медицинскую комиссию лица пройдут собеседование с военным представителем и осмотр. Затем данные будут внесены в воинский учет.

Призывникам предоставят звание рядового, однако военный билет будет выдаваться только добровольцам, желающим вступить в армию.

Добровольцев, которые не заинтересованы в военной службе, переведут в так называемый пассивный резерв.

Кто должен появиться перед комиссиями в течение следующего года

  • 19-летние мужчины;
  • мужчины в возрасте 20-24 лет, так называемые старшие поколения, которые еще не выполнили обязанность по прохождению военной квалификации и поэтому не имеют заявленной категории годности к действительной военной службе;
  • лица, которые в 2024-2025 годах были признаны ограниченно годными к военной службе (категории годности от B6 до B24), если срок нетрудоспособности заканчивается до 2026 года. Повторный вызов этой категории лиц на военную квалификацию и прохождение ими медицинских осмотров позволит вынести окончательное решение об их зачислении в категорию годности.

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Также армия будет посылать вызов женщинам возрастных групп, указанных в Законе об обороне Отечества. Это касается тех, кто имеет необходимую для службы профессию и тех, кто получает образование в этих областях.

Так, речь идет о женщинах с образованием в таких сферах:

  • медицинские профессии,
  • ветеринарии,
  • мореплавания,
  • авиации,
  • профессии психолога, реабилитолога, рентгенолога, лабораторного диагноста, IT-специалиста, телеинформатика, штурмана и переводчика.

В Минобороны и Генштабе напомнили, что игнорирование повестки наказывается законом.

А штраф, налагаемый за невыполнение обязательства, может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых.

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Автор: 

Польша (8566) военно-врачебная комиссия (204)


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Топ комментарии
+2
ВС Польши сейчас превышают по численности ВСУ в 22 году, идет активное перевооружение новыми образцами техники и оружия. Маются х...й, как сказали бы опытные "специалисты".
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14.07.2025 13:02 Ответить
+2
Там доречі зараз якийсь скандал. Німеччина встановила кордони і перевірки на кордоні з Польшею. Поляки образилися і зробили те саме в сторону Німеччини. Ото буде ржака, якшо їм в тренувальниї цілях заборонять виїзд з країни і посполиті масово попруть на надувних човнах через Одер.
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14.07.2025 13:12 Ответить
+1
Равные права== равные обязанности. И только так.
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14.07.2025 12:58 Ответить
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14.07.2025 12:54 Ответить
Равные права== равные обязанности. И только так.
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14.07.2025 12:58 Ответить
Уявляю - які натовпи "патрітів Польски зараз ломонуться через західні кордони Польщі... Можна буде порівнять - бо дехто з поляків, українців у "недостатньому патріотизмі", звинувачує...
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14.07.2025 13:00 Ответить
А для чого їм ломитися кудись? У них війни немає і скоріш за все не скоро буде, якщо взагалі буде.. Це скоріше політичний крок з боку Польщі, щоб показати росії, що у неї є ресурс, якщо що.
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14.07.2025 13:08 Ответить
А "ХЗ"... Хто може зпрогнозувать дії "пацюків", які загнані в куток? "Кремлівським" уже нема куди подіться... Війну вони не припинятимуть - бо їх "порвуть" самі кацапи... Але можна розпалить ще пару конфліктів, і "під шумок" - розбігтися, покинувши Росію напризволяще... Вздовж кордону з Фінляндією, вже відновлюється мережа рокадних доріг (як автомобільних, так і залізничних). А це свідчить про пряму підготовку до війни... Колись писав про автотрасу, яка була побудована через заповідну зону, з глибини БРСР, до нашого кордону. Весь район будівництва - суцільні болота. Населених пунктів, майже немає. І впирається вона в Чорнобильську зону (теж пусту). Написав тоді - це дорога військового значення, для перекидання військ до нашого кордону. Багато хто мене, тут, висміював... А потім від тієї дороги, через річку, (не ЗСУ), була кинута поромна переправа... Щезла через кілька днів. А тепер уже відомо, що по тій трасі було перекинуто, до міста Прип"ять, цілу бригаду "смертників". Просиділи у Прип"яті, близько 2-х тижнів. А потім пішли, через зону, на Київ...
Хто "тямить" - той розуміє... Не здивуюся, якщо і вздовж білорусько-польського кордону, "Лука" теж відновив такі дороги... Це два найбільш придатні напрямки, для атак...
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14.07.2025 13:26 Ответить
Ну все правильно поляки ролять: "Хочеш миру - готуйся до війни".
На нас теж можливо би москалі не напали, якби у нас готувалися як треба хоча б перед 22-м роком. Якби була власна балістика, власне виробництво зброї та ***********, ППО і т.д., то може би х#ло вирішив би ще почекати. Українці, на жаль, вміють нищити себе з середини краще ніж вороги ззовні.
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14.07.2025 13:33 Ответить
Тут ти правий... Часто повстання проти поляків, саме подібним, і закінчувалися... Саме так загинув Сулима - свої ж видали, полякам. А Бородавку самі ж стратили....
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14.07.2025 13:49 Ответить
Там доречі зараз якийсь скандал. Німеччина встановила кордони і перевірки на кордоні з Польшею. Поляки образилися і зробили те саме в сторону Німеччини. Ото буде ржака, якшо їм в тренувальниї цілях заборонять виїзд з країни і посполиті масово попруть на надувних човнах через Одер.
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14.07.2025 13:12 Ответить
Краще б вони їм зробили блокаду кордону і зерно ссипали. А потім заволали про геноцид німців поляками і вимагали вибачень. І все це коли раша почне коврові бомбардування подляндії.
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14.07.2025 13:28 Ответить
Побачимо... Мої "пророцтва" (особливо негативні), дуже часто справджуються... "Синдром Касандри"...
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14.07.2025 13:41 Ответить
Судя по опросам миннимум три четверти точно не хотят свои дома защищать.
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14.07.2025 13:13 Ответить
Будуть плисти через Нису-Лужицьку.
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14.07.2025 13:53 Ответить
Чи через "Нейсе"?
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14.07.2025 13:58 Ответить
Бусифікувати будуть?
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14.07.2025 13:00 Ответить
всьому свій час, у нас також не зразу було
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14.07.2025 13:24 Ответить
ВС Польши сейчас превышают по численности ВСУ в 22 году, идет активное перевооружение новыми образцами техники и оружия. Маются х...й, как сказали бы опытные "специалисты".
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14.07.2025 13:02 Ответить
Мля, знову буде навала гонорових пшеків в Нідерландах і Німеччині...
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14.07.2025 13:10 Ответить
Уявляю нові авто і яхти в польских военкомів які ім подарують батьки пенсіонери
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14.07.2025 13:19 Ответить
Не допоможуть підняття літаків і рольники з блокуванням, прийдеться воювати з руськими виродками, або всім здриснути до Німеччини.
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14.07.2025 13:30 Ответить
По коментах під такими новинами більшість зебонутих.Поляки лошари не розуміють,що головне відосики і дороги .
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14.07.2025 13:38 Ответить
Niech najpierw dzieci deputowanych ida!
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14.07.2025 13:52 Ответить
Не з того вони почали, треба спочатку бусики закупити...
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14.07.2025 14:06 Ответить
 
 