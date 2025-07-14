Польша планирует вызвать 235 тыс. граждан на ВВК в 2026 году

В Польше планируют отправить 235 тыс. повесток для прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться как мужчин, так и женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Wyborcza.

С января следующего около 235 тыс. граждан Польши получат повестку об обязательной явке для прохождения военно-врачебной комиссии. Целью является определение физической и психической пригодности к военной службе.

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Повестки будут присылать мужчинам и отдельной группе лиц женского пола в возрасте от 19 лет. После обращения в районную медицинскую комиссию лица пройдут собеседование с военным представителем и осмотр. Затем данные будут внесены в воинский учет.

Призывникам предоставят звание рядового, однако военный билет будет выдаваться только добровольцам, желающим вступить в армию.

Добровольцев, которые не заинтересованы в военной службе, переведут в так называемый пассивный резерв.

Кто должен появиться перед комиссиями в течение следующего года

19-летние мужчины;

мужчины в возрасте 20-24 лет, так называемые старшие поколения, которые еще не выполнили обязанность по прохождению военной квалификации и поэтому не имеют заявленной категории годности к действительной военной службе;

лица, которые в 2024-2025 годах были признаны ограниченно годными к военной службе (категории годности от B6 до B24), если срок нетрудоспособности заканчивается до 2026 года. Повторный вызов этой категории лиц на военную квалификацию и прохождение ими медицинских осмотров позволит вынести окончательное решение об их зачислении в категорию годности.

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Также армия будет посылать вызов женщинам возрастных групп, указанных в Законе об обороне Отечества. Это касается тех, кто имеет необходимую для службы профессию и тех, кто получает образование в этих областях.

Так, речь идет о женщинах с образованием в таких сферах:

медицинские профессии,

ветеринарии,

мореплавания,

авиации,

профессии психолога, реабилитолога, рентгенолога, лабораторного диагноста, IT-специалиста, телеинформатика, штурмана и переводчика.

В Минобороны и Генштабе напомнили, что игнорирование повестки наказывается законом.

А штраф, налагаемый за невыполнение обязательства, может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых.

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