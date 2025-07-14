Польша планирует вызвать 235 тыс. граждан на ВВК в 2026 году
В Польше планируют отправить 235 тыс. повесток для прохождения военно-врачебной комиссии. Это будет касаться как мужчин, так и женщин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Wyborcza.
С января следующего около 235 тыс. граждан Польши получат повестку об обязательной явке для прохождения военно-врачебной комиссии. Целью является определение физической и психической пригодности к военной службе.
Повестки будут присылать мужчинам и отдельной группе лиц женского пола в возрасте от 19 лет. После обращения в районную медицинскую комиссию лица пройдут собеседование с военным представителем и осмотр. Затем данные будут внесены в воинский учет.
Призывникам предоставят звание рядового, однако военный билет будет выдаваться только добровольцам, желающим вступить в армию.
Добровольцев, которые не заинтересованы в военной службе, переведут в так называемый пассивный резерв.
Кто должен появиться перед комиссиями в течение следующего года
- 19-летние мужчины;
- мужчины в возрасте 20-24 лет, так называемые старшие поколения, которые еще не выполнили обязанность по прохождению военной квалификации и поэтому не имеют заявленной категории годности к действительной военной службе;
- лица, которые в 2024-2025 годах были признаны ограниченно годными к военной службе (категории годности от B6 до B24), если срок нетрудоспособности заканчивается до 2026 года. Повторный вызов этой категории лиц на военную квалификацию и прохождение ими медицинских осмотров позволит вынести окончательное решение об их зачислении в категорию годности.
Также армия будет посылать вызов женщинам возрастных групп, указанных в Законе об обороне Отечества. Это касается тех, кто имеет необходимую для службы профессию и тех, кто получает образование в этих областях.
Так, речь идет о женщинах с образованием в таких сферах:
- медицинские профессии,
- ветеринарии,
- мореплавания,
- авиации,
- профессии психолога, реабилитолога, рентгенолога, лабораторного диагноста, IT-специалиста, телеинформатика, штурмана и переводчика.
В Минобороны и Генштабе напомнили, что игнорирование повестки наказывается законом.
А штраф, налагаемый за невыполнение обязательства, может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч злотых.
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Хто "тямить" - той розуміє... Не здивуюся, якщо і вздовж білорусько-польського кордону, "Лука" теж відновив такі дороги... Це два найбільш придатні напрямки, для атак...
На нас теж можливо би москалі не напали, якби у нас готувалися як треба хоча б перед 22-м роком. Якби була власна балістика, власне виробництво зброї та ***********, ППО і т.д., то може би х#ло вирішив би ще почекати. Українці, на жаль, вміють нищити себе з середини краще ніж вороги ззовні.