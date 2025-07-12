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Новости Польша подняла истребители
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Польша поднимала боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине

Польша поднимала истребители из-за ракетных ударов России по западу Украины

12 июля армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновой удар по западным областям Украины. Из-за этого Польша подняла в воздух военные самолеты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Польши.

"В связи с активностью дальней авиации российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве", - говорится в заметке.

В частности отмечается, в воздух подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

"Мероприятия направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами. Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированную атаку на Львов. Повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей, горела кровля нежилого здания.

В Луцке в результате комбинированного удара уничтожен жилой дом, выбиты окна, загорелась машина.

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Польша (8566) самолет (3663)


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Топ комментарии
+16
Вони можуть тільки варнякати про "Волинську трагедію".
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12.07.2025 07:47 Ответить
+8
А допомогти позбивати нє? Нє! Просто ерекція...
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12.07.2025 07:38 Ответить
+5
Може досить цих треш-повідомлень по польських фріків? Навіщо після кожного разу про це повідомляти?
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12.07.2025 07:46 Ответить
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А допомогти позбивати нє? Нє! Просто ерекція...
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12.07.2025 07:38 Ответить
Вони можуть тільки варнякати про "Волинську трагедію".
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12.07.2025 07:47 Ответить
Повинні збивати шахеди?
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12.07.2025 08:24 Ответить
Цікава ваша думка. Вона оригінальна та жвава. До речі, а на яких підставах на вашу думку, поляки повинні збивати повітряні цілі над теріторією України?
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12.07.2025 08:35 Ответить
Мене це не цікавить. Як не цікавить і їхнє циркове шоу з літаками при черговому бомбардуванні України.
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12.07.2025 09:45 Ответить
Потужний шут відосик запише. Відібєшся ним
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12.07.2025 08:18 Ответить
мовчки краще смокчи пшек
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12.07.2025 09:43 Ответить
Зайвих навчань не буває.
У Польшу ничого не залітає. Покі шо.
Збивати цілі над Україною це обов'язок Війська Польського? Як шо так то де та у якому офіційному документі, я можу про це прочитати
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12.07.2025 08:20 Ответить
Коли твого сусіда б'ють,палять хату-майно,гвалтують жінку і погрожують завтра прийти до тебе зробити те саме, звичайно помагати йому не треба.Якщо сусід залишиться живий то прийдеш завтра і скажеш що в тебе нема офіційного докУмента.
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12.07.2025 08:33 Ответить
Польща допомагає з першого дня війни,а стадо телепнів по команді плюється лайном.Якийсь невдячний сусід.
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12.07.2025 08:36 Ответить
Тому, що поляки не хочуть самі воювати, а хочуть щоби війна йшла за 1000 км від них, і в ній гинули лише українці, в другій українці, які втекли від війни до Польщі підіймали їхню економіку - дуже непогано влаштувалися у цій ситуації
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12.07.2025 08:41 Ответить
Я щось зовсім не зрозумів,з якого диву Польща повинна оголосити війну рахі??Тому,що ти так вирішив?Що було зроблено для захисту громадян?Всі питання до потужного.Польща клоуна нам поставила в 2019р?
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12.07.2025 08:48 Ответить
Війна з рф почалась в лютому 2014, клоуном ще тоді не пахло. Путіна піджимає головний його ворог - вік. І в кінці 2021 він вирішив, що немає куди більше тягнути, українське питання потрібно вирішувати остаточно, в те, що нас Захід попереджав за кілька місяців до вторгнення, а сам засунув голову в пісок і забрав всі свої посольства фактично дав своїй дозвіл на анексію. Але путін вср@вся на початку і Захід разом з поляками осмілів і вирішив затягнути цю війну на знищення України на багато багато років
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12.07.2025 09:03 Ответить
Ти смішний.14 і 22рр наслідок вибору мудрого наріду і старість ***** ні до чого!!А що робити заходу,коли країна на чолі з клоуном ігнорує попередження і не готується до війни?Ти забув розмінування і швидкість просування кацапів в першуі дні війни?
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12.07.2025 09:17 Ответить
Якщо Захід на чолі з США був дійсно єдиною силою, в не тією розмазнею, якою виявився, то ***** мало би страх і не почало війни на кордонах НАТО. А те, що вони за пів року попередили, що пуйло на них виср@лося і все одно нападе на Україну нічого не поміняло. До такої війни не підготуєшся за місяць, рік чи навіть 5 років. Потрібно було готуватися років 20, будувати потужні ВВС з Ф16 та Ф15, вчити пілотів і персонал, мати на початок 2022 року бодай 200 цих літаків. Але це потрібно було робити навіть не з 2014, а ще з 2005, коли Ющенко переміг. А те, що Західні спецслужби попередили осінню 2021, що пуйло в лютому нападе, то до одного місця
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12.07.2025 09:25 Ответить
******* ти дятел,раха напала після сдачі в Омані потужним України.До того три роки знищував військовий потенціал.Ішак даких я к ти дебілів годує відосиками.Якби не дебіли в 2019р,не було цієї маштабної війни.НАТО тут ні до чого.

Навіть вгадаю,за кого ти голосував в 2019р,за потужного,бо замість голови макітра с лайном
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12.07.2025 09:33 Ответить
Так так, а ще в Омані договорилися без жодного пострілу анексувати Крим і почати війну на Донбасі. А тебе нагодували байками про Оман та Чонгар, щоб все зіпхати на дурного клована
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12.07.2025 09:42 Ответить
1. Гарне поріаняння. То Україна допомогала сусілній Молдові у війні з РФ у Прилністровві?
2. Не перерахуєтє скільки танків, ббм, бмп, артсистем, *********** тощо надала безкоштовно, у вигляді допомоги Польша Україні з 24.02.2022 року по 11.07.2025 року?
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12.07.2025 08:41 Ответить
Не безкоштовно, в цих старих совецких танках і бмп загинула і згоріла не одна тисяча українців і ні одного поляка - вони задешево собі допомогли в першу чергу
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12.07.2025 08:44 Ответить
Втрати на совісті мудрого наріту,які вирішили пореготати.Могли зовсім нічого поляки не давати
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12.07.2025 08:50 Ответить
Можливо краще б нічого не давали тоді і мали б всі шанси ще в 2022 році сісти в ті свої старі танки і бмп і самим повоювати за Сувалки, але мужні українці прикрили їхні перестрашені дупи
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12.07.2025 09:06 Ответить
Досить нести маячню про рятування Польщі.До чого тупий наріт,ніяких висновків не робить,як стадо овечок.Зрозуміло тепер,чому обрати тупого наріка-клоуна.
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12.07.2025 09:22 Ответить
І не тільки Польщі, а й країн Балтії мінімум
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12.07.2025 09:27 Ответить
І альфу центавра врятували
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12.07.2025 09:34 Ответить
Ого, яка "розумна" промова.
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12.07.2025 09:22 Ответить
1. А скільки Україна допомагала Грузії і чечні палити росіян ?
2. Так і скажете сусідові,я тобі сокиру дав,чого так слабо відбиваєшся.
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12.07.2025 08:50 Ответить
Є добровольці у ЗСУ з різних країн, навіть московити в РДК - і жодного поляка не чути, соупадєніє?
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12.07.2025 09:16 Ответить
Ви брешите. Як і любий московити. Чи ви з чувашів або з удмуртів?
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12.07.2025 09:20 Ответить
Один був що кричав Бобер курва,я пєрдолє.
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12.07.2025 09:37 Ответить
Пшекі, вам самім це не смішно? Ви дальше будете уникати чергової світової війни?
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12.07.2025 07:40 Ответить
А потім, після кацапського "пшекі", ви ображаєтєсь коли поляк скаже про вас - бідло
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12.07.2025 08:24 Ответить
Кучка фріків чомусь вирішила,що Польща повинна захищати мудрих з їх потужним лідором .Стану війни нема,корупція,саботаж,а винні поляки,клоуни
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12.07.2025 08:26 Ответить
Гоноровим вже на часі згадувати свин@собачу та готувати агнєшек на поталу бурятам та якутам!
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12.07.2025 09:14 Ответить
розумнику,якщо б в роки Другої світової війни.якийсь "фріковий клован" Prof #608516 .мурижив подібну куйню, що США І АНГЛІЯ не повинні допомагати "совковому союзу" у війні з рашистом,то на сьогодні границі "фатерлянду " мабуть би проходили по Уралу,а "газові камери"видавали щоденно десятки тон попелу від людських жертв,жителів совкового союзу...
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12.07.2025 09:33 Ответить
Дебіл?Польща допомагає,але таким,як мало допомоги.Не Єрмак лендліз зарубав?Ти чучало хоть читало про другу світову??
Англія була в стані війни ще до совка,а штати вписались,коли їх Японія іпонула.
Не знав?
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12.07.2025 09:40 Ответить
Замість тіктока і порно історію вивчай і наукову літературу читай,хотя вже напевно пізно
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12.07.2025 09:41 Ответить
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12.07.2025 07:40 Ответить
Коаліція безхребетних
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12.07.2025 07:41 Ответить
А зачем? Ведь инфраструктура же повреждается... Про которую они переживают, когда говорят про помощь Украине.
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12.07.2025 07:42 Ответить
Може досить цих треш-повідомлень по польських фріків? Навіщо після кожного разу про це повідомляти?
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12.07.2025 07:46 Ответить
Верно,проблемы польских любителей воздушных селфи нас не касаются..
Зато мой друг вернулся на днях с ПОльши без буса с б/у бытовой техникой опять поляки усложнили пересечение кордона,петерь будет ждять пока немцы новые документы не вышлют.
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12.07.2025 09:03 Ответить
З тої польської авіації толку як з козла молока. Без бойового досвіду їхні пілоти і літаки нічого не варті, які б електронні цяцьки на них не чіпляй вони все одно не протримаються в справжній бойовій ситуації і 10 хвилин.
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12.07.2025 07:47 Ответить
Звісно,куди їм до бойового ішака з мудрим нарітом.Скоро потужним відосом і довірою 67% в попіл раха буде стерта
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12.07.2025 08:31 Ответить
Взліт - посадка - збіглося? - тай добре
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12.07.2025 07:53 Ответить
Клоуни
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12.07.2025 07:55 Ответить
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12.07.2025 08:00 Ответить
Полюція...
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12.07.2025 08:11 Ответить
Куриця - не птица, Польща - не заграниця!
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12.07.2025 08:12 Ответить
мабуть тому ніч пройшла спокійніше.
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12.07.2025 08:23 Ответить
********* !
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12.07.2025 08:29 Ответить
Для чого ці новини, що Польща там щось підіймала, що нам до внутрішніх справ Польщі ?
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12.07.2025 08:34 Ответить
після посадки крісла пілотів гонорових від лайна відмили?
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12.07.2025 09:42 Ответить
 
 