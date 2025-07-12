Польша поднимала боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине

12 июля армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновой удар по западным областям Украины. Из-за этого Польша подняла в воздух военные самолеты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Польши.

"В связи с активностью дальней авиации российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве", - говорится в заметке.

В частности отмечается, в воздух подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

"Мероприятия направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами. Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированную атаку на Львов. Повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей, горела кровля нежилого здания.

В Луцке в результате комбинированного удара уничтожен жилой дом, выбиты окна, загорелась машина.

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