Польша поднимала боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине
12 июля армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновой удар по западным областям Украины. Из-за этого Польша подняла в воздух военные самолеты
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Польши.
"В связи с активностью дальней авиации российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, началась операция польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве", - говорится в заметке.
В частности отмечается, в воздух подняты очередные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.
"Мероприятия направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами. Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 12 июля российские оккупанты нанесли комбинированную атаку на Львов. Повреждены дома, детский сад, десятки автомобилей, горела кровля нежилого здания.
В Луцке в результате комбинированного удара уничтожен жилой дом, выбиты окна, загорелась машина.
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У Польшу ничого не залітає. Покі шо.
Збивати цілі над Україною це обов'язок Війська Польського? Як шо так то де та у якому офіційному документі, я можу про це прочитати
Навіть вгадаю,за кого ти голосував в 2019р,за потужного,бо замість голови макітра с лайном
2. Не перерахуєтє скільки танків, ббм, бмп, артсистем, *********** тощо надала безкоштовно, у вигляді допомоги Польша Україні з 24.02.2022 року по 11.07.2025 року?
2. Так і скажете сусідові,я тобі сокиру дав,чого так слабо відбиваєшся.
Англія була в стані війни ще до совка,а штати вписались,коли їх Японія іпонула.
Не знав?
Зато мой друг вернулся на днях с ПОльши без буса с б/у бытовой техникой опять поляки усложнили пересечение кордона,петерь будет ждять пока немцы новые документы не вышлют.