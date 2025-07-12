Польща підіймала бойову авіацію через удари РФ по Україні

12 липня армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по західних областях України. Через це Польща підняла у повітря військові літаки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

"У зв'язку з активністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі", – йдеться в дописі.

Зокрема зазначається, у повітря піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

"Заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із загрозливими зонами. Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованої атаки на Львів. Пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок, горіла покрівля нежитлової будівлі.

У Луцьку внаслідок комбінованого удару знищений житловий будинок, вибиті вікна, загорілася автівка.

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