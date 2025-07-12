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Новини Польща підняла винищувачі
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Польща підіймала бойову авіацію через удари РФ по Україні

Польща піднімала винищувачі через ракетні удари Росії по заходу України

12 липня армія РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по західних областях України. Через це Польща підняла у повітря військові літаки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Міністерство оборони Польщі

"У зв'язку з активністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі", – йдеться в дописі.

Зокрема зазначається, у повітря піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в стан найвищої готовності.

"Заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із загрозливими зонами. Оперативне командування здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили і засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  у ніч на 12 липня російські окупанти завдали комбінованої атаки на Львів. Пошкоджені будинки, дитячий садок, десятки автівок, горіла покрівля нежитлової будівлі.

У Луцьку внаслідок  комбінованого удару знищений житловий будинок, вибиті вікна, загорілася автівка.

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Автор: 

Польща (8691) літак (2989)


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Топ коментарі
+4
Вони можуть тільки варнякати про "Волинську трагедію".
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12.07.2025 07:47 Відповісти
+3
А допомогти позбивати нє? Нє! Просто ерекція...
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12.07.2025 07:38 Відповісти
+1
Може досить цих треш-повідомлень по польських фріків? Навіщо після кожного разу про це повідомляти?
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12.07.2025 07:46 Відповісти
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А допомогти позбивати нє? Нє! Просто ерекція...
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12.07.2025 07:38 Відповісти
Вони можуть тільки варнякати про "Волинську трагедію".
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12.07.2025 07:47 Відповісти
Повинні збивати шахеди?
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12.07.2025 08:24 Відповісти
Потужний шут відосик запише. Відібєшся ним
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12.07.2025 08:18 Відповісти
Зайвих навчань не буває.
У Польшу ничого не залітає. Покі шо.
Збивати цілі над Україною це обов'язок Війська Польського? Як шо так то де та у якому офіційному документі, я можу про це прочитати
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12.07.2025 08:20 Відповісти
Коли твого сусіда б'ють,палять хату-майно,гвалтують жінку і погрожують завтра прийти до тебе зробити те саме, звичайно помагати йому не треба.Якщо сусід залишиться живий то прийдеш завтра і скажеш що в тебе нема офіційного докУмента.
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12.07.2025 08:33 Відповісти
Пшекі, вам самім це не смішно? Ви дальше будете уникати чергової світової війни?
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12.07.2025 07:40 Відповісти
А потім, після кацапського "пшекі", ви ображаєтєсь коли поляк скаже про вас - бідло
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12.07.2025 08:24 Відповісти
Кучка фріків чомусь вирішила,що Польща повинна захищати мудрих з їх потужним лідором .Стану війни нема,корупція,саботаж,а винні поляки,клоуни
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12.07.2025 08:26 Відповісти
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12.07.2025 07:40 Відповісти
Коаліція безхребетних
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12.07.2025 07:41 Відповісти
А зачем? Ведь инфраструктура же повреждается... Про которую они переживают, когда говорят про помощь Украине.
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12.07.2025 07:42 Відповісти
Може досить цих треш-повідомлень по польських фріків? Навіщо після кожного разу про це повідомляти?
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12.07.2025 07:46 Відповісти
З тої польської авіації толку як з козла молока. Без бойового досвіду їхні пілоти і літаки нічого не варті, які б електронні цяцьки на них не чіпляй вони все одно не протримаються в справжній бойовій ситуації і 10 хвилин.
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12.07.2025 07:47 Відповісти
Звісно,куди їм до бойового ішака з мудрим нарітом.Скоро потужним відосом і довірою 67% в попіл раха буде стерта
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12.07.2025 08:31 Відповісти
Взліт - посадка - збіглося? - тай добре
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12.07.2025 07:53 Відповісти
Клоуни
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12.07.2025 07:55 Відповісти
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12.07.2025 08:00 Відповісти
Полюція...
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12.07.2025 08:11 Відповісти
Куриця - не птица, Польща - не заграниця!
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12.07.2025 08:12 Відповісти
мабуть тому ніч пройшла спокійніше.
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12.07.2025 08:23 Відповісти
********* !
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12.07.2025 08:29 Відповісти
Для чого ці новини, що Польща там щось підіймала, що нам до внутрішніх справ Польщі ?
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12.07.2025 08:34 Відповісти
 
 