В Польше гражданам раздадут инструкции, как действовать во время войны

Осенью жителям Польши предоставят пособие с инструкциями по технике безопасности на случай военного конфликта или другой угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявил заместитель Министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Он рассказал, что Польша будет брать пример со Швеции и Финляндии, поскольку есть мало информации о том, как вести себя в опасной ситуации.

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Пособие будет в виде брошюры.

"Речь идет не только о вопросах военного конфликта, но и, например, о наводнениях. Мы видим на каждом шагу, что информации мало. Даже сирены, которые мы иногда слышим. Сегодня мы потеряли способность распознавать, это угроза или это испытание", - сказал заместитель министра.

Пособие будут доставлять в почтовые ящики.

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