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Новости Польша готовится к войне
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В Польше гражданам раздадут инструкции, как действовать во время войны

Что делать во время войны. В Польше раздадут инструкции

Осенью жителям Польши предоставят пособие с инструкциями по технике безопасности на случай военного конфликта или другой угрозы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News, об этом заявил заместитель Министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

Он рассказал, что Польша будет брать пример со Швеции и Финляндии, поскольку есть мало информации о том, как вести себя в опасной ситуации.

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Пособие будет в виде брошюры.

"Речь идет не только о вопросах военного конфликта, но и, например, о наводнениях. Мы видим на каждом шагу, что информации мало. Даже сирены, которые мы иногда слышим. Сегодня мы потеряли способность распознавать, это угроза или это испытание", - сказал заместитель министра.

Пособие будут доставлять в почтовые ящики.

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Автор: 

безопасность (1106) Польша (8422)


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Топ комментарии
+6
1. Вигортати транзитне украiнське зерно на землю.
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30.04.2025 15:59
+5
Блокувати тракторами кордон, кричати їдь додому. Ще можна пару вагоні кукурудзи висипати, Побити якусь жінку з дитиною обзиваючи курвою. Такі будуть інструкції при нападі кацапів?
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30.04.2025 16:02
+4
Восени? Дивіться, щоб не запізно...
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30.04.2025 16:06
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1. Вигортати транзитне украiнське зерно на землю.
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30.04.2025 15:59 Ответить
ТРАНЗИТНЕ(!) ніхто не вигортав!
І взагалі, з тим до наших зелених бариг, а не до поляків.
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30.04.2025 16:08 Ответить
Поляки , якісь довбануті , вони , що не знають ,як готуватись до військового вторгнення , нехай передивляться і перечитають першоджерела
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30.04.2025 16:19 Ответить
Хріново шо завтра робочий день, тому шашики буду смажити в суботу
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30.04.2025 16:32 Ответить
Не потрібно було найобувати,чи про це марафет і цензор забули розповісти?
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30.04.2025 16:08 Ответить
А до осені будуть ходити такі - ні в зуб ногою
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30.04.2025 15:59 Ответить
Блокувати тракторами кордон, кричати їдь додому. Ще можна пару вагоні кукурудзи висипати, Побити якусь жінку з дитиною обзиваючи курвою. Такі будуть інструкції при нападі кацапів?
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30.04.2025 16:02 Ответить
Танки в кукурудзі грузнуть. Доведено. Рольнікі проводили експерименти.
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30.04.2025 16:49 Ответить
..краще одразу зброю, щоб не було таких помилок як в нас!!!
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30.04.2025 16:03 Ответить
Пам'ятка як краще форсувати Тису Віслу
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30.04.2025 16:04 Ответить
Восени? Дивіться, щоб не запізно...
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30.04.2025 16:06 Ответить
Робіть як у нас - всі смажити шашлики !
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30.04.2025 16:07 Ответить
пшекам це не допоможе
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30.04.2025 16:14 Ответить
Відкрию таємницю,пшеки не дебіли на відміну від мудрого наріту України.
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30.04.2025 16:18 Ответить
Вже ж було опитування - 40% поляків - шоб не зривати агресору очі - виїзжають
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30.04.2025 16:15 Ответить
Читаю коменти і дивуюся тупому бидлу,яким так легко маніпулює влада.Поляки майже вороги.Ви безнадійні ідіоти,не бачить вам ніякого майбутнього століттями.
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30.04.2025 16:21 Ответить
у стран нет друзей это конкурирующие экономики что хорошо для одного плохо для другого но всем приходиться идти на компромисс те кто не согласен воюют
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30.04.2025 16:31 Ответить
Чукча читать умеет?
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30.04.2025 16:36 Ответить
А нагадай будь-ласка через які країни в нас того самого майбутнього і століттями якраз і не було?
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30.04.2025 17:02 Ответить
Через мудрий нарід!Підтверження мудрості відбулося в 2019р.2010р зовсім нічому не навчив
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30.04.2025 17:05 Ответить
Звісно простіше когось звинувачувати у власному ідиотизмі
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30.04.2025 17:06 Ответить
Думаю польское правительство не сможет перекрыть границы так как у них нет такого ресурса отток людей будет намного больше 30% так как никто из поляков не захочет остаться ждуном на милость оркам но я не верю в этот сценарии потому что без полного захвата Украины это невозможно, при этом мало захватить нужно полностью разгромить украинскую армию .... вообщем это просто пугалка для поляков что бы не расслабляли булки
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30.04.2025 16:26 Ответить
Зато єє цілком реальний сценарій захвату наприклад Молдови. Якщо орки окупують одеську область, то Придністровьє автоматично стане частиною росії. А там і Молдова хвилин за 20 теж
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30.04.2025 16:34 Ответить
а им и нужна Молдова потому то там есть мясной ресурс но что они будут делать с Румынией?
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30.04.2025 16:43 Ответить
Румуни пожертвують Молдовою, адже то не їх територія юридично, а то ****** нападьот. Вони ж там сцуться всі
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30.04.2025 16:55 Ответить
ну, они уже официально поставили бетонные зубы дракона, ежи или что там. наверное, и бункера\доты тоже построили - к имеющимся, в отличие от, да и минные поля - возможно - тоже. да и в нато бабло скидывают приличное (и очевидно получают новомодные штуки)
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30.04.2025 17:18 Ответить
Які ви кончені свідки пороха\зеленського і тому подібне
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30.04.2025 16:41 Ответить
 
 