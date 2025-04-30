У Польщі роздадуть громадянам інструкції, як діяти під час війни

Восени жителям Польщі нададуть посібник з інструкціями з техніки безпеки на випадок військового конфлікту або іншої загрози.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявив заступник Міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Він пояснив, що Польща братиме приклад зі Швеції та Фінляндії, оскільки є мало інформації про те, як поводитися у небезпечній ситуації.

Також читайте: Відзавтра в третьому пункті пропуску на кордоні з Польщею починається ремонт. Рух транспорту може бути ускладнено до 5 червня

Посібник буде у вигляді брошури

"Йдеться не лише про питання військового конфлікту, а й, наприклад, про повені. Ми бачимо на кожному кроці, що інформації замало. Навіть сирени, які ми іноді чуємо. Сьогодні ми втратили здатність розпізнавати, чи це загроза, чи це випробування", - пояснив заступник міністра.

Посібник доставлятимуть до поштових скриньок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі повідомили про масштабну кібератаку на систему держреєстрів