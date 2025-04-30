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Новини Польща готується до війни
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У Польщі роздадуть громадянам інструкції, як діяти під час війни

Що робити під час війни. У Польщі роздадуть інструкції

Восени жителям Польщі нададуть посібник з інструкціями з техніки безпеки на випадок військового конфлікту або іншої загрози.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News, про це заявив заступник Міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик.

Він пояснив, що Польща братиме приклад зі Швеції та Фінляндії, оскільки є мало інформації про те, як поводитися у небезпечній ситуації. 

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Посібник буде у вигляді брошури

"Йдеться не лише про питання військового конфлікту, а й, наприклад, про повені. Ми бачимо на кожному кроці, що інформації замало. Навіть сирени, які ми іноді чуємо. Сьогодні ми втратили здатність розпізнавати, чи це загроза, чи це випробування", - пояснив заступник міністра.

Посібник доставлятимуть до поштових скриньок.

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Автор: 

безпека (935) Польща (8517)


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Топ коментарі
+8
1. Вигортати транзитне украiнське зерно на землю.
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30.04.2025 15:59
+8
Блокувати тракторами кордон, кричати їдь додому. Ще можна пару вагоні кукурудзи висипати, Побити якусь жінку з дитиною обзиваючи курвою. Такі будуть інструкції при нападі кацапів?
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30.04.2025 16:02
+5
Восени? Дивіться, щоб не запізно...
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30.04.2025 16:06
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1. Вигортати транзитне украiнське зерно на землю.
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30.04.2025 15:59 Відповісти
ТРАНЗИТНЕ(!) ніхто не вигортав!
І взагалі, з тим до наших зелених бариг, а не до поляків.
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30.04.2025 16:08 Відповісти
Поляки , якісь довбануті , вони , що не знають ,як готуватись до військового вторгнення , нехай передивляться і перечитають першоджерела
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30.04.2025 16:19 Відповісти
Хріново шо завтра робочий день, тому шашики буду смажити в суботу
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30.04.2025 16:32 Відповісти
не бреши,підпольська шмата! вигортали(вірніше висипали) з вагонів на землю
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30.04.2025 17:40 Відповісти
А до осені будуть ходити такі - ні в зуб ногою
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30.04.2025 15:59 Відповісти
Блокувати тракторами кордон, кричати їдь додому. Ще можна пару вагоні кукурудзи висипати, Побити якусь жінку з дитиною обзиваючи курвою. Такі будуть інструкції при нападі кацапів?
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30.04.2025 16:02 Відповісти
Танки в кукурудзі грузнуть. Доведено. Рольнікі проводили експерименти.
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30.04.2025 16:49 Відповісти
..краще одразу зброю, щоб не було таких помилок як в нас!!!
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30.04.2025 16:03 Відповісти
Пам'ятка як краще форсувати Тису Віслу
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30.04.2025 16:04 Відповісти
Восени? Дивіться, щоб не запізно...
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30.04.2025 16:06 Відповісти
Робіть як у нас - всі смажити шашлики !
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30.04.2025 16:07 Відповісти
пшекам це не допоможе
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30.04.2025 16:14 Відповісти
Вже ж було опитування - 40% поляків - шоб не зривати агресору очі - виїзжають
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30.04.2025 16:15 Відповісти
у стран нет друзей это конкурирующие экономики что хорошо для одного плохо для другого но всем приходиться идти на компромисс те кто не согласен воюют
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30.04.2025 16:31 Відповісти
А нагадай будь-ласка через які країни в нас того самого майбутнього і століттями якраз і не було?
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30.04.2025 17:02 Відповісти
Думаю польское правительство не сможет перекрыть границы так как у них нет такого ресурса отток людей будет намного больше 30% так как никто из поляков не захочет остаться ждуном на милость оркам но я не верю в этот сценарии потому что без полного захвата Украины это невозможно, при этом мало захватить нужно полностью разгромить украинскую армию .... вообщем это просто пугалка для поляков что бы не расслабляли булки
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30.04.2025 16:26 Відповісти
Зато єє цілком реальний сценарій захвату наприклад Молдови. Якщо орки окупують одеську область, то Придністровьє автоматично стане частиною росії. А там і Молдова хвилин за 20 теж
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30.04.2025 16:34 Відповісти
а им и нужна Молдова потому то там есть мясной ресурс но что они будут делать с Румынией?
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30.04.2025 16:43 Відповісти
Румуни пожертвують Молдовою, адже то не їх територія юридично, а то ****** нападьот. Вони ж там сцуться всі
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30.04.2025 16:55 Відповісти
ну, они уже официально поставили бетонные зубы дракона, ежи или что там. наверное, и бункера\доты тоже построили - к имеющимся, в отличие от, да и минные поля - возможно - тоже. да и в нато бабло скидывают приличное (и очевидно получают новомодные штуки)
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30.04.2025 17:18 Відповісти
Які ви кончені свідки пороха\зеленського і тому подібне
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30.04.2025 16:41 Відповісти
одноденна інтернетшлюха,йди звідси. чи ти троль з ТОТ?
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30.04.2025 17:43 Відповісти
....бардзо гоноровим панам рольнікам блокувати дороги? щоб кацаптанки не пропустити? вгадав?
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30.04.2025 17:41 Відповісти
 
 