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Новини Військова підготовка у Польщі Польща готується до війни
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Польща планує викликати 235 тис. громадян на ВЛК у 2026 році

Польща викликатиме громадян на ВЛК наступного року

У Польщі планують надіслати 235 тис. повісток для проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься як чоловіків, так і жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Wyborcza.

Із січня наступного близько 235 тис. громадян Польщі отримають повістку про обов’язкову явку для проходження військово-лікарської комісії. Метою є визначення фізичної та психічної придатності до військової служби.

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Повістки надсилатимуть чоловікам та окремій групі осіб жіночої статі віком від 19 років. Після звернення до районної медичної комісії особи пройдуть співбесіду з військовим представником та огляд. Потім дані буде внесено до військового обліку.

Призовникам нададуть звання рядового, проте військовий квиток видаватиметься лише добровольцям, які бажають вступити до армії.

Добровольців, які не зацікавлені у військовій службі, переведуть до так званого пасивного резерву.

Хто має з’явитися перед комісіями протягом наступного року

  • 19-річні чоловіки;
  • чоловіки віком 20-24 років, так звані старші покоління, які ще не виконали обов'язок щодо проходження військової кваліфікації та тому не мають заявленої категорії придатності до дійсної військової служби;
  • особи, які у 2024-2025 роках були визнані обмежено придатними до військової служби (категорії придатності від B6 до B24), якщо термін непрацездатності закінчується до 2026 року. Повторний виклик цієї категорії осіб на військову кваліфікацію та проходження ними медичних оглядів дозволить винести остаточне рішення про їх зарахування до категорії придатності.

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Також армія надсилатиме виклик жінкам вікових груп, зазначених у Законі про оборону Вітчизни. Це стосується тих, хто має необхідну для служби професію та тих, хто здобуває освіту в цих галузях.

Так, йдеться про жінок з освітою в таких сферах:

  • медичні професії,
  • ветеринарії,
  • мореплавства,
  • авіації,
  • професії психолога, реабілітолога, рентгенолога, лабораторного діагноста, IT-фахівця, телеінформатика, штурмана та перекладача.

У Міноборони та Генштабі нагадали, що ігнорування повістки карається законом. 

А штраф, що накладається за невиконання зобов'язання, може становити від кількох сотень до кількох тисяч злотих.

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Автор: 

Польща (8692) військово-лікарська комісія (223)


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Топ коментарі
+2
Там доречі зараз якийсь скандал. Німеччина встановила кордони і перевірки на кордоні з Польшею. Поляки образилися і зробили те саме в сторону Німеччини. Ото буде ржака, якшо їм в тренувальниї цілях заборонять виїзд з країни і посполиті масово попруть на надувних човнах через Одер.
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14.07.2025 13:12 Відповісти
+1
Равные права== равные обязанности. И только так.
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14.07.2025 12:58 Відповісти
+1
ВС Польши сейчас превышают по численности ВСУ в 22 году, идет активное перевооружение новыми образцами техники и оружия. Маются х...й, как сказали бы опытные "специалисты".
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14.07.2025 13:02 Відповісти
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14.07.2025 12:54 Відповісти
Равные права== равные обязанности. И только так.
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14.07.2025 12:58 Відповісти
Уявляю - які натовпи "патрітів Польски зараз ломонуться через західні кордони Польщі... Можна буде порівнять - бо дехто з поляків, українців у "недостатньому патріотизмі", звинувачує...
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14.07.2025 13:00 Відповісти
А для чого їм ломитися кудись? У них війни немає і скоріш за все не скоро буде, якщо взагалі буде.. Це скоріше політичний крок з боку Польщі, щоб показати росії, що у неї є ресурс, якщо що.
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14.07.2025 13:08 Відповісти
А "ХЗ"... Хто може зпрогнозувать дії "пацюків", які загнані в куток? "Кремлівським" уже нема куди подіться... Війну вони не припинятимуть - бо їх "порвуть" самі кацапи... Але можна розпалить ще пару конфліктів, і "під шумок" - розбігтися, покинувши Росію напризволяще... Вздовж кордону з Фінляндією, вже відновлюється мережа рокадних доріг (як автомобільних, так і залізничних). А це свідчить про пряму підготовку до війни... Колись писав про автотрасу, яка була побудована через заповідну зону, з глибини БРСР, до нашого кордону. Весь район будівництва - суцільні болота. Населених пунктів, майже немає. І впирається вона в Чорнобильську зону (теж пусту). Написав тоді - це дорога військового значення, для перекидання військ до нашого кордону. Багато хто мене, тут, висміював... А потім від тієї дороги, через річку, (не ЗСУ), була кинута поромна переправа... Щезла через кілька днів. А тепер уже відомо, що по тій трасі було перекинуто, до міста Прип"ять, цілу бригаду "смертників". Просиділи у Прип"яті, близько 2-х тижнів. А потім пішли, через зону, на Київ...
Хто "тямить" - той розуміє... Не здивуюся, якщо і вздовж білорусько-польського кордону, "Лука" теж відновив такі дороги... Це два найбільш придатні напрямки, для атак...
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14.07.2025 13:26 Відповісти
Ну все правильно поляки ролять: "Хочеш миру - готуйся до війни".
На нас теж можливо би москалі не напали, якби у нас готувалися як треба хоча б перед 22-м роком. Якби була власна балістика, власне виробництво зброї та ***********, ППО і т.д., то може би х#ло вирішив би ще почекати. Українці, на жаль, вміють нищити себе з середини краще ніж вороги ззовні.
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14.07.2025 13:33 Відповісти
Там доречі зараз якийсь скандал. Німеччина встановила кордони і перевірки на кордоні з Польшею. Поляки образилися і зробили те саме в сторону Німеччини. Ото буде ржака, якшо їм в тренувальниї цілях заборонять виїзд з країни і посполиті масово попруть на надувних човнах через Одер.
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14.07.2025 13:12 Відповісти
Краще б вони їм зробили блокаду кордону і зерно ссипали. А потім заволали про геноцид німців поляками і вимагали вибачень. І все це коли раша почне коврові бомбардування подляндії.
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14.07.2025 13:28 Відповісти
Судя по опросам миннимум три четверти точно не хотят свои дома защищать.
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14.07.2025 13:13 Відповісти
Бусифікувати будуть?
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14.07.2025 13:00 Відповісти
всьому свій час, у нас також не зразу було
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14.07.2025 13:24 Відповісти
ВС Польши сейчас превышают по численности ВСУ в 22 году, идет активное перевооружение новыми образцами техники и оружия. Маются х...й, как сказали бы опытные "специалисты".
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14.07.2025 13:02 Відповісти
Мля, знову буде навала гонорових пшеків в Нідерландах і Німеччині...
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14.07.2025 13:10 Відповісти
Уявляю нові авто і яхти в польских военкомів які ім подарують батьки пенсіонери
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14.07.2025 13:19 Відповісти
Не допоможуть підняття літаків і рольники з блокуванням, прийдеться воювати з руськими виродками, або всім здриснути до Німеччини.
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14.07.2025 13:30 Відповісти
По коментах під такими новинами більшість зебонутих.Поляки лошари не розуміють,що головне відосики і дороги .
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14.07.2025 13:38 Відповісти
 
 