Польща планує викликати 235 тис. громадян на ВЛК у 2026 році

У Польщі планують надіслати 235 тис. повісток для проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься як чоловіків, так і жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Wyborcza.

Із січня наступного близько 235 тис. громадян Польщі отримають повістку про обов’язкову явку для проходження військово-лікарської комісії. Метою є визначення фізичної та психічної придатності до військової служби.

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Повістки надсилатимуть чоловікам та окремій групі осіб жіночої статі віком від 19 років. Після звернення до районної медичної комісії особи пройдуть співбесіду з військовим представником та огляд. Потім дані буде внесено до військового обліку.

Призовникам нададуть звання рядового, проте військовий квиток видаватиметься лише добровольцям, які бажають вступити до армії.

Добровольців, які не зацікавлені у військовій службі, переведуть до так званого пасивного резерву.

Хто має з’явитися перед комісіями протягом наступного року

19-річні чоловіки;

чоловіки віком 20-24 років, так звані старші покоління, які ще не виконали обов'язок щодо проходження військової кваліфікації та тому не мають заявленої категорії придатності до дійсної військової служби;

особи, які у 2024-2025 роках були визнані обмежено придатними до військової служби (категорії придатності від B6 до B24), якщо термін непрацездатності закінчується до 2026 року. Повторний виклик цієї категорії осіб на військову кваліфікацію та проходження ними медичних оглядів дозволить винести остаточне рішення про їх зарахування до категорії придатності.

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Також армія надсилатиме виклик жінкам вікових груп, зазначених у Законі про оборону Вітчизни. Це стосується тих, хто має необхідну для служби професію та тих, хто здобуває освіту в цих галузях.

Так, йдеться про жінок з освітою в таких сферах:

медичні професії,

ветеринарії,

мореплавства,

авіації,

професії психолога, реабілітолога, рентгенолога, лабораторного діагноста, IT-фахівця, телеінформатика, штурмана та перекладача.

У Міноборони та Генштабі нагадали, що ігнорування повістки карається законом.

А штраф, що накладається за невиконання зобов'язання, може становити від кількох сотень до кількох тисяч злотих.

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