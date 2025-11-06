Масштабна програма оборонної підготовки у Польщі: планується, що курси пройдуть 400 тис. осіб
У Польщі запускають пілотну програму загальної оборонної підготовки. Кожен охочий громадянин, який дсяг повноліття, зможе пройти одноденні курси.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24, про це заявив віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
Старт програми
Зазначається, що програма універсальної оборонної підготовки "wGotowości" розпочнеться 22 листопада та триватиме до 14 грудня.
Участь у програмі можуть взяти повнолітні громадяни Польщі, а загальний ліміт пілотного етапу становить 25 000 осіб. Навчання проходитимуть у вихідні, триватимуть один день та охоплять кілька напрямів:
- безпека,
- виживання,
- медицина,
- кібергігієна.
Повідомляється, що реєстрація вже відкрита. Курс і локацію можна обрати на мапі.
Планування й реалізація
Програму мають реалізувати 132 підрозділи, переважно зі складу Військ територіальної оборони, за участю Оперативного командування Збройних сил.
За словами Косіняка-Камиша, програма має досягти повної готовності на початку 2026 року.
Планується, що наступного року навчання пройдуть близько 400 000 осіб у різних форматах: індивідуально, у групах, у рамках проєкту "Освіта з армією", резервної підготовки та добровільної служби.
Також зазначається, що ця оборонна програма розроблялася протягом останніх шести місяців.
У Міністерстві національної оборони наголосили, що оборонна підготовка не є військовою службою, не передбачає складання присяги чи зарахування до резерву. Її мета - навчити базових навичок поведінки у складних ситуаціях - від повеней і ДТП до потенційних загроз безпеці.
Що передувало
Раніше прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що у Польщі ведеться робота над широкомасштабною військовою підготовкою для кожного дорослого чоловіка в країні.
