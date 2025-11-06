Украинцы с начала года получили международных посылок на $4,5 миллиарда. Это больше, чем за весь прошлый год, – НБУ

Объемы ввоза импорта товаров в Украину международными посылками за январь-сентябрь этого года могли составить $4,5 млрд, что превысило аналогичный показатель за весь 2024 год.

Об этом свидетельствуют оценки Национального банка Украины, передает ЭП.

"В целом стоимостные объемы импорта через посылки в 2024 году оценены в $3,5 млрд, а за девять месяцев 2025 года – $4,5 млрд", – сообщили в Нацбанке.

Там отметили, что данные об импорте посылок получают от Государственной таможенной службы, однако Гостаможслужба не указывает, какая доля этого импорта завозилась без уплаты налогов и пошлин.

В то же время в НБУ предполагают, что таким образом в Украину импортируется подавляющее большинство международных отправлений.

Также в Нацбанке сообщили, что поддерживают отмену льготы на беспошлинный ввоз посылок. Сейчас закон позволяет не платить пошлину и налог на добавленную стоимость, если стоимость посылки не превышает эквивалент 150 евро.

"По мнению экспертов НБУ, инициатива (главы налогового комитета, – ред.) Даниила Гетманцева о введении налогов и пошлин на международные почтовые отправления, которая, напомним, обсуждается с начала этого года, может стать одним из инструментов сокращения оттока валюты из страны, что положительно скажется на текущем счете платежного баланса. Кроме того, увеличение налоговых и таможенных поступлений будет укреплять доходную часть государственного бюджета", – заявили в Нацбанке.

В то же время там добавили, что инициировать отмену льгот на международные посылки там не могут: соответствующее решение должно принять правительство и Верховная Рада.

Ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, комментируя призыв Национального банка ввести целевые меры ограничения импорта, в частности облагать налогом посылки, сказал, что налогообложение почтовых отправлений из-за границы стоимостью до 150 евро существенно не уменьшит спрос на импортные товары, а следовательно, не позволит уменьшить отток валюты за границу и дефицит внешней торговли.

Что известно о налогообложении посылок

Как сообщалось, в январе председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") внес в Верховную Раду два законопроекта о налогообложении налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной почтовых отправлений в Украину.

Этими законопроектами предлагается отменить норму об освобождении от налогообложения ввоз в Украину товаров стоимостью до 150 евро. Таким образом, все товары в международных экспресс-отправлениях будут облагаться НДС по ставке 20%, независимо от их стоимости. Единственное исключение – товары стоимостью до 45 евро, которые физическое лицо отправляет другому физическому лицу в Украине.

Кроме того, товары в международных отправлениях стоимостью более 150 евро будут облагаться пошлиной по ставке 10%, свидетельствует проект изменений в Таможенный кодекс. Сейчас пошлина взимается только с части стоимости товара, которая превышает этот порог.

Впрочем, в апреле Гетманцев признавал, что пока в Верховной Раде нет достаточной поддержки для принятия этих законопроектов, но окончательно от этой идеи не отказались.

В прошлом году Рада отказалась вводить налогообложение посылок

Напомним, правительственная версия принятого в прошлом году Верховной Радой законопроекта №11416 об историческом повышении налогов уже предусматривала отмену возможности ввозить на территорию Украины без уплаты НДС товары в международных экспресс-отправлениях стоимостью до 150 евро. То есть все отправления от юридических лиц (иностранных интернет-магазинов, маркетплейсов и т.д.) должны были бы облагаться налогом, независимо от их стоимости.

Однако первое голосование за доработанный законопроект №11416-д депутаты провалили. В первом чтении он набрал только 224 голоса из 226 необходимых, в том числе его поддержали только 170 из 233 депутатов от "Слуги народа". К повторному первому чтению эту норму из законопроекта о повышении налогов убрали, а Даниил Гетманцев пообещал, что для отмены льгот при налогообложении посылок народные депутаты подготовят отдельный законопроект.

Подробнее читайте в материале: Налог на посылки: сколько получит бюджет и почему это ударит по производству дронов?