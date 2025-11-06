Вражеские обстрелы Херсонщины: семеро раненых, среди них - ребенок

В течение дня 6 ноября российские войска наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, военные армии РФ для обстрелов Херсонщины использовали артиллерийское, минометное оружие и беспилотные летательные аппараты.

Пострадавшие в результате атак

По состоянию на 17:30 известно, что от последствий российских атак пострадали семь гражданских лиц.

Так, около 12:10 российские военные сбросили взрывчатку с дрона и поразили маршрутный автобус в Херсоне – ранены четверо пассажиров, среди них - 14-летняя девушка.

Также в результате атаки с БПЛА по другим адресам в областном центре пострадали еще двое мужчин и одна женщина.

Повреждения в результате вражеских ударов

Сообщается, что повреждения получили многоквартирные дома, лечебное учреждение, маршрутное такси и другой автотранспорт.