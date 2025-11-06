Вражеские обстрелы Херсонщины: семеро раненых, среди них - ребенок
В течение дня 6 ноября российские войска наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, военные армии РФ для обстрелов Херсонщины использовали артиллерийское, минометное оружие и беспилотные летательные аппараты.
Пострадавшие в результате атак
По состоянию на 17:30 известно, что от последствий российских атак пострадали семь гражданских лиц.
- Так, около 12:10 российские военные сбросили взрывчатку с дрона и поразили маршрутный автобус в Херсоне – ранены четверо пассажиров, среди них - 14-летняя девушка.
- Также в результате атаки с БПЛА по другим адресам в областном центре пострадали еще двое мужчин и одна женщина.
Повреждения в результате вражеских ударов
Сообщается, что повреждения получили многоквартирные дома, лечебное учреждение, маршрутное такси и другой автотранспорт.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль