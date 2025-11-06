РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9525 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Херсона
136 0

Ребенок и двое взрослых пострадали в результате удара россиян по маршрутке в Херсоне

удар по маршрутке в Херсоне

Сегодня, 6 ноября, российские войска атаковали с дрона маршрутное такси в Днепровском районе Херсона, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавшие в результате атаки РФ

Как отмечается, в больницу доставили ребенка, пострадавшего в результате российского удара по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона.

Сообщается, что у 14-летней девочки диагностировали взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Он добавил, что в целом в результате этой вражеской атаки ранения получили три человека.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены два человека, повреждены жилье и инфраструктура

По данным ОВА, российские военные атаковали автобус в полдень.

Среди пострадавших также 43-летний мужчина и 74-летняя женщина, они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Также у херсонца – ранение ноги. Пострадавшему оказали медпомощь на месте. Другую пострадавшую доставили в больницу.

Читайте также: Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нова", - Плетенчук

Автор: 

обстрел (30350) Херсон (3144) Херсонская область (5356) Херсонский район (669)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 