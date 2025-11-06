Ребенок и двое взрослых пострадали в результате удара россиян по маршрутке в Херсоне
Сегодня, 6 ноября, российские войска атаковали с дрона маршрутное такси в Днепровском районе Херсона, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие в результате атаки РФ
Как отмечается, в больницу доставили ребенка, пострадавшего в результате российского удара по маршрутному такси в Днепровском районе Херсона.
Сообщается, что у 14-летней девочки диагностировали взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшая находится под наблюдением медиков.
Он добавил, что в целом в результате этой вражеской атаки ранения получили три человека.
По данным ОВА, российские военные атаковали автобус в полдень.
Среди пострадавших также 43-летний мужчина и 74-летняя женщина, они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Также у херсонца – ранение ноги. Пострадавшему оказали медпомощь на месте. Другую пострадавшую доставили в больницу.
