Дитина і двоє дорослих постраждали внаслідок удару росіян по маршрутці в Херсоні
Сьогодні, 6 листопада, російські війська атакували з дрона маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона, унаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі через атаку РФ
Як зазначається, до лікарні доставили дитину, яка постраждала через російський удар по маршрутному таксі у Дніпровському районі Херсона.
Повідомляється, що у 14-річної дівчини діагностували вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпіла перебуває під наглядом медиків.
Він додав, що загалом внаслідок цієї ворожої атаки поранення дістали троє людей.
За даними ОВА, російські військові атакували автобус у опівдні.
Серед постраждалих також 43-річний чоловік та 74-річна жінка, вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Також у херсонця – поранення ноги. Потерпілому надали меддопомогу на місці. Іншу постраждалу доставили до лікарні.
