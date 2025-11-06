Ворожі обстріли Херсонщини: семеро поранених, серед них - дитина
Упродовж дня 6 листопада російські війська завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, військові армії РФ для обстрілів Херсонщини використовували артилерійську, мінометну зброю та безпілотні літальні апарати.
Постраждалі внаслідок атак
Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російських атак постраждало семеро цивільних.
- Так, близько 12:10 російські військові скинули вибухівку з дрона та уразили маршрутний автобус у Херсоні – поранено чотирьох пасажирів, серед них 14-річна дівчина.
- Також внаслідок атаки з БпЛА за іншими адресами, в обласному центрі постраждало ще двоє чоловіків та одна жінка.
Пошкодження через ворожі удари
Повідомляється, що пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, лікувальний заклад, маршрутне таксі та інший автотранспорт.
