Ворожі обстріли Херсонщини: семеро поранених, серед них - дитина

Упродовж дня 6 листопада російські війська завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, військові армії РФ для обстрілів Херсонщини використовували артилерійську, мінометну зброю та безпілотні літальні апарати.

Постраждалі внаслідок атак

Станом на 17:30 відомо, що від наслідків російських атак постраждало семеро цивільних.

Так, близько 12:10 російські військові скинули вибухівку з дрона та уразили маршрутний автобус у Херсоні – поранено чотирьох пасажирів, серед них 14-річна дівчина.

Також внаслідок атаки з БпЛА за іншими адресами, в обласному центрі постраждало ще двоє чоловіків та одна жінка.

Пошкодження через ворожі удари

Повідомляється, що пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, лікувальний заклад, маршрутне таксі та інший автотранспорт.