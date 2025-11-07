ПВО ликвидировала 94 вражеских БПЛА из 138, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 7 ноября враг атаковал 128 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ Крым, около 80 из них – "шахеды".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 94 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БПЛА на 11 локациях", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
