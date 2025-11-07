ППО ліквідувала 94 ворожі БпЛА зі 138, - Повітряні сили

У ніч проти 7 листопада ворог атакував 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – ТОТ Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 11 локаціях", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

