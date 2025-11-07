На "Уралвагонзаводе" готовятся к масштабным сокращениям - до 50% персонала могут уволить, - росСМИ
"Уралвагонзавод", главное предприятие российского танкостроения, объявил о масштабном сокращении персонала - в некоторых подразделениях численность работников может уменьшиться до 50%.
Об этом сообщает российское издание E1, передает Цензор.НЕТ.
Сокращение штата
По данным СМИ, к февралю 2026 года предприятие планирует сократить около 10% штата и полностью прекратить набор новых кадров. Отбор кандидатов на увольнение будет осуществлять специальная комиссия. Тем, кто попадет под сокращение, обещают компенсацию до трех средних месячных зарплат.
Впрочем, работники завода заявляют, что реальные масштабы "оптимизации" могут быть значительно больше. "По нашим данным, сокращение для большинства подразделений составляет до 50% от их штатной численности. В результате трудоспособные, высококвалифицированные специалисты теряют рабочие места", - цитирует издание сотрудников УВЗ.
Кто попадет под сокращение?
Пока неизвестно, какие именно структурные подразделения попадут под сокращение. По предварительным данным, речь идет о гражданском секторе, занимающемся производством железнодорожных вагонов. Однако не исключено, что изменения коснутся и военного направления.
Что еще известно?
Ранее стало известно, что Ашинский металлургический завод в Челябинской области также объявил о сокращении производства и штата. Аналитики отмечают, что это может свидетельствовать об истощении оборонно-промышленного комплекса РФ, несмотря на его временный рост после начала полномасштабной войны против Украины.
.
а, гроші скінчилися.
руг тоді да, безплатно навіть на рашці не працюють.
.
це, що немає жодної фотки зе!гундоса, поруч!!!
ця, анджеліна взагалі прифігіла!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%96
і ви оце коментуєте?
ви у своєму розумі?
Просто складальні лінії модернізували, поставили роботів, тому люди стали не потрібні