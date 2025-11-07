РУС
Новости Сокращения на предприятиях РФ
1 055 17

На "Уралвагонзаводе" готовятся к масштабным сокращениям - до 50% персонала могут уволить, - росСМИ

Уралвагонзавод

"Уралвагонзавод", главное предприятие российского танкостроения, объявил о масштабном сокращении персонала - в некоторых подразделениях численность работников может уменьшиться до 50%.

Об этом сообщает российское издание E1, передает Цензор.НЕТ.

Сокращение штата

По данным СМИ, к февралю 2026 года предприятие планирует сократить около 10% штата и полностью прекратить набор новых кадров. Отбор кандидатов на увольнение будет осуществлять специальная комиссия. Тем, кто попадет под сокращение, обещают компенсацию до трех средних месячных зарплат.

Впрочем, работники завода заявляют, что реальные масштабы "оптимизации" могут быть значительно больше. "По нашим данным, сокращение для большинства подразделений составляет до 50% от их штатной численности. В результате трудоспособные, высококвалифицированные специалисты теряют рабочие места", - цитирует издание сотрудников УВЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил размер грантов на бизнес для ветеранов и членов их семей. Сколько можно получить?

Кто попадет под сокращение?

Пока неизвестно, какие именно структурные подразделения попадут под сокращение. По предварительным данным, речь идет о гражданском секторе, занимающемся производством железнодорожных вагонов. Однако не исключено, что изменения коснутся и военного направления.

Что еще известно?

Ранее стало известно, что Ашинский металлургический завод в Челябинской области также объявил о сокращении производства и штата. Аналитики отмечают, что это может свидетельствовать об истощении оборонно-промышленного комплекса РФ, несмотря на его временный рост после начала полномасштабной войны против Украины.

Автор: 

предприятие (233) россия (97958) сокращение (318)
Топ комментарии
+5
07.11.2025 13:44 Ответить
+3
07.11.2025 13:41 Ответить
+3
07.11.2025 13:49 Ответить
танкі наші фсьо !

.
07.11.2025 13:41 Ответить
від чого вони "виснажилися"?

а, гроші скінчилися.
руг тоді да, безплатно навіть на рашці не працюють.

.
07.11.2025 13:43 Ответить
Танки мають такий ресурс,- хто з беспілотників перший побачить з тої ж сикунди закінчується і ресурс.
07.11.2025 13:44 Ответить
Що танки вже не потрібні? 🤣 ось що благодатні українські дрони роблять з економікою боліт! 👍
07.11.2025 13:45 Ответить
07.11.2025 13:49 Ответить
респект їй за сміливість, хоча я розумію, чому інкогніто приїхала!!!
07.11.2025 13:54 Ответить
а, саме нечуване!
це, що немає жодної фотки зе!гундоса, поруч!!!
ця, анджеліна взагалі прифігіла!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%96

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%96
07.11.2025 13:54 Ответить
... та нехай переходять на випуск вагонів - потрібно ж буде чимось вивозити злочинців путлєра за Урал !!!
07.11.2025 13:52 Ответить
Поки що невідомо, які саме структурні підрозділи потраплять під скорочення. За попередніми даними, йдеться про цивільний сектор, що займається виробництвом залізничних вагонів. Джерело: https://censor.net/ua/n3583804
07.11.2025 13:53 Ответить
"Уралвагонзавод" й так за Уралом.
07.11.2025 14:04 Ответить
Це навмисно робиться, щоб перевести їх у штурма. Бо у них кредити, борги.. а грошей нема.
07.11.2025 13:52 Ответить
росЗМІ

і ви оце коментуєте?
ви у своєму розумі?
07.11.2025 13:55 Ответить
тепер ждемо Трампа в Херсон
07.11.2025 13:57 Ответить
ВиНєПанімаєтєЕтаДруґоє)
Просто складальні лінії модернізували, поставили роботів, тому люди стали не потрібні
07.11.2025 13:59 Ответить
Орк має працювати за тарєлку супа!
07.11.2025 14:02 Ответить
Знижують собівартість танків?
07.11.2025 14:06 Ответить
😃 Анджеліна Джолі тепер у Тернополі - акторку помітили на одній із заправок у місті. І попри маску, не важко впізнати.
07.11.2025 14:06 Ответить
 
 