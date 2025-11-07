На "Уралвагонзаводі" готуються масштабні скорочення - до 50% персоналу можуть звільнити, - росЗМІ

"Уралвагонзавод", головне підприємство російського танкобудування, оголосив про масштабне скорочення персоналу - у деяких підрозділах чисельність працівників може зменшитися до 50%.

Про це повідомляє російське видання E1, передає Цензор.НЕТ.

Скорочення штату

За даними ЗМІ, до лютого 2026 року підприємство планує скоротити близько 10% штату і повністю припинити набір нових кадрів. Відбір кандидатів на звільнення здійснюватиме спеціальна комісія. Тим, хто потрапить під скорочення, обіцяють компенсацію до трьох середніх місячних зарплат.

Втім, працівники заводу заявляють, що реальні масштаби "оптимізації" можуть бути значно більшими. "За нашими даними, скорочення для більшості підрозділів становить до 50% від їх штатної чисельності. В результаті працездатні, висококваліфіковані фахівці втрачають робочі місця", - цитує видання співробітників УВЗ.

Хто попаде під скорочення?

Поки що невідомо, які саме структурні підрозділи потраплять під скорочення. За попередніми даними, йдеться про цивільний сектор, що займається виробництвом залізничних вагонів. Однак не виключено, що зміни торкнуться і військового напрямку.

Що ще відомо?

Раніше стало відомо, що Ашинський металургійний завод у Челябінській області також оголосив про скорочення виробництва та штату. Аналітики зазначають, що це може свідчити про виснаження оборонно-промислового комплексу РФ, попри його тимчасове зростання після початку повномасштабної війни проти України.

