На "Уралвагонзаводі" готуються масштабні скорочення - до 50% персоналу можуть звільнити, - росЗМІ

Уралвагонзавод

"Уралвагонзавод", головне підприємство російського танкобудування, оголосив про масштабне скорочення персоналу - у деяких підрозділах чисельність працівників може зменшитися до 50%.

Про це повідомляє російське видання E1, передає Цензор.НЕТ.

Скорочення штату

За даними ЗМІ, до лютого 2026 року підприємство планує скоротити близько 10% штату і повністю припинити набір нових кадрів. Відбір кандидатів на звільнення здійснюватиме спеціальна комісія. Тим, хто потрапить під скорочення, обіцяють компенсацію до трьох середніх місячних зарплат.

Втім, працівники заводу заявляють, що реальні масштаби "оптимізації" можуть бути значно більшими. "За нашими даними, скорочення для більшості підрозділів становить до 50% від їх штатної чисельності. В результаті працездатні, висококваліфіковані фахівці втрачають робочі місця", - цитує видання співробітників УВЗ.

Хто попаде під скорочення?

Поки що невідомо, які саме структурні підрозділи потраплять під скорочення. За попередніми даними, йдеться про цивільний сектор, що займається виробництвом залізничних вагонів. Однак не виключено, що зміни торкнуться і військового напрямку.

Що ще відомо?

Раніше стало відомо, що Ашинський металургійний завод у Челябінській області також оголосив про скорочення виробництва та штату. Аналітики зазначають, що це може свідчити про виснаження оборонно-промислового комплексу РФ, попри його тимчасове зростання після початку повномасштабної війни проти України.

+11
Танки мають такий ресурс,- хто з беспілотників перший побачить з тої ж сикунди закінчується і ресурс.
07.11.2025 13:44 Відповісти
+7
Анджеліна Джолі під антидроновою сіткою в Херсоні - здавалось би, що це чергові кадри з екшену за її участі, але це реальність мільйонів українців.
07.11.2025 13:49 Відповісти
+6
танкі наші фсьо !

.
07.11.2025 13:41 Відповісти
від чого вони "виснажилися"?

а, гроші скінчилися.
руг тоді да, безплатно навіть на рашці не працюють.

.
07.11.2025 13:43 Відповісти
Що танки вже не потрібні? 🤣 ось що благодатні українські дрони роблять з економікою боліт! 👍
07.11.2025 13:45 Відповісти
В ******** війні танки перетворилися на "малоефективні, дорогі цяцьки"...
07.11.2025 15:00 Відповісти
Як і флот.
07.11.2025 19:11 Відповісти
респект їй за сміливість, хоча я розумію, чому інкогніто приїхала!!!
07.11.2025 13:54 Відповісти
а, саме нечуване!
це, що немає жодної фотки зе!гундоса, поруч!!!
ця, анджеліна взагалі прифігіла!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%96

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D1%96
07.11.2025 13:54 Відповісти
Дякуємо за підтримку України, пані Анджеліно !

.
07.11.2025 14:52 Відповісти
... та нехай переходять на випуск вагонів - потрібно ж буде чимось вивозити злочинців путлєра за Урал !!!
07.11.2025 13:52 Відповісти
07.11.2025 13:53 Відповісти
у першоджерелі, за посиланням в Новини:
«Произвести оптимизацию численности центров, служб, управлений, институтов, отделов общества до 10% от их среднесписочной численности», - сказано в приказе.
07.11.2025 18:47 Відповісти
"Уралвагонзавод" й так за Уралом.
07.11.2025 14:04 Відповісти
А для чого - "за Урал"?... Скоро там буде Китайська народна республіка...
07.11.2025 15:02 Відповісти
ну тоді на "Соловки", але там для перевезення потрібно не вагони а баржі....
07.11.2025 15:11 Відповісти
Згоден! Тільки топить їх по дорозі...
07.11.2025 16:07 Відповісти
Якщо Карелія повернеться "в рідні пінати" то й острови можуть відійти від імперії- так що Ваша порада доречна, щоб не харчувати злочинців до кінця їх нікчемного життя існування!
07.11.2025 16:16 Відповісти
Згоден... Там земля Суомі... Цікавився колись, топонімікою. Читав книги Горбанєвського. Про ті місця вичитав. Він там розглядає питання топоніму "Валаам". Православні монахи доводили, що назва йде від імені християнського святого. Але у старих записах поморів писалося "Валам"... Він почав копать. Встановив, що в древні часи там було місце виплавки заліза, місцевими жителями... І острів, саме так , фінською, і називається - "Валмісто". Тобто, "варниця" ("домниця").
07.11.2025 16:30 Відповісти
якщо Фінлянлія згадає про Інгерманландію (територія навколо майбутнього Санкт-Петербурга, яка була важливим стратегічним плацдармом), яку петро маленький завоював у шведів (фактично у фінів) - то північна столиця із прилеглими територіями закриє "вікто в Європу" і просто ввійде до складу цивілізованого суспільства через відкриті двері....
07.11.2025 16:43 Відповісти
Це навмисно робиться, щоб перевести їх у штурма. Бо у них кредити, борги.. а грошей нема.
07.11.2025 13:52 Відповісти
росЗМІ

і ви оце коментуєте?
ви у своєму розумі?
07.11.2025 13:55 Відповісти
тепер ждемо Трампа в Херсон
07.11.2025 13:57 Відповісти
ВиНєПанімаєтєЕтаДруґоє)
Просто складальні лінії модернізували, поставили роботів, тому люди стали не потрібні
07.11.2025 13:59 Відповісти
Орк має працювати за тарєлку супа!
07.11.2025 14:02 Відповісти
Знижують собівартість танків?
07.11.2025 14:06 Відповісти
😃 Анджеліна Джолі тепер у Тернополі - акторку помітили на одній із заправок у місті. І попри маску, не важко впізнати.
07.11.2025 14:06 Відповісти
В умовах дронової війни мабуть і у виробника "абрамсів" розширення не передбачається...
07.11.2025 14:31 Відповісти
Абрамси вже давно не виробляють. Лише модернізують та ремонтують.
07.11.2025 14:38 Відповісти
А хто ж буде армату штовхати ззаду?
07.11.2025 14:37 Відповісти
 
 