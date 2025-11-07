В Киеве простились с морпехом и фотографом Ukraїner Константином Гузенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве провели в последний путь Константина Гузенко - военнослужащего 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшего в результате российского удара.

На прощание с погибшим пришли сотни людей - побратимы, друзья, коллеги и неравнодушные киевляне. Церемония началась в Михайловском Златоверхом соборе, после чего траурное шествие двинулось на Майдан Независимости.





Режиссер и оператор Тарас Федоренко, который снимал Константина для видеопроекта "На лінії кадру", вспомнил его как человека, в котором "сочетались романтизм и светлость со строгостью службы морпехом".

Один из побратимов погибшего отметил, что Константин "увековечил, как Украина обретает свою свободу", и призвал "жить достойно за тех, кто отдал жизнь за страну". Во время церемонии морские пехотинцы передали родителям погибшего флаг и берет.

О Константине Гузенко

28-летний Константин Гузенко был фотографом, медиапродюсером и автором подкастов. Работал в команде Ukraїner и в проекте "Архів війни". В начале 2024 года вступил в армию, служил штаб-сержантом в отделении коммуникаций 35-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

О его гибели стало известно 3 ноября.

