В Киеве простились с морпехом и фотографом Ukraїner Константином Гузенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве провели в последний путь Константина Гузенко - военнослужащего 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшего в результате российского удара.

Об этом сообщила корреспондент hromadske, передает Цензор.НЕТ.

На прощание с погибшим пришли сотни людей - побратимы, друзья, коллеги и неравнодушные киевляне. Церемония началась в Михайловском Златоверхом соборе, после чего траурное шествие двинулось на Майдан Независимости.

Режиссер и оператор Тарас Федоренко, который снимал Константина для видеопроекта "На лінії кадру", вспомнил его как человека, в котором "сочетались романтизм и светлость со строгостью службы морпехом".

Один из побратимов погибшего отметил, что Константин "увековечил, как Украина обретает свою свободу", и призвал "жить достойно за тех, кто отдал жизнь за страну". Во время церемонии морские пехотинцы передали родителям погибшего флаг и берет.

О Константине Гузенко

28-летний Константин Гузенко был фотографом, медиапродюсером и автором подкастов. Работал в команде Ukraїner и в проекте "Архів війни". В начале 2024 года вступил в армию, служил штаб-сержантом в отделении коммуникаций 35-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

О его гибели стало известно 3 ноября.

Слава Герою! Співчуття рідним та близьким.
07.11.2025 15:33 Ответить
Вічна пам"ять загиблим героям.
07.11.2025 15:39 Ответить
07.11.2025 15:46 Ответить
07.11.2025 15:50 Ответить
де фото загиблого ? що за дічь ?
07.11.2025 15:56 Ответить
 
 