РУС
1 497 12

Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области, - ДТЭК

отключение света в столичном регионе

Днем 8 ноября в Киеве и на территории Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Из-за ситуации в энергосистеме по команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно информировать вас в нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью враг атаковал энергетику в 5 областях, есть обесточивания и почасовые отключения.

Массированный комбинированный удар 8 ноября

Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал". Воздушные тревоги объявлялись в большинстве регионов.

Первые группы БПЛА зашли с востока, в дальнейшем атака набирала масштабы - фиксировалась активность тактической авиации РФ, новые волны дронов с Черного моря, а также ракеты, направленные на центральные и северные области Украины.

Читайте также: Удары по энергообъектам Полтавщины: один человек пострадал

Под угрозой находились:

  • Киев и Киевская область - неоднократно сообщалось о вражеских БПЛА над столицей и пригородами, работала ПВО.

  • Полтавская область - фиксировали пуски "Кинжалов" в направлении Кременчуга.

  • Черниговская, Сумская, Харьковская области - несколько волн БПЛА с севера и РФ.

  • Одесская и Николаевская области - угроза ударов с моря.

  • Днепропетровская, Черкасская, Запорожская области - движение дронов и ракет в направлении крупных городов.

  • Херсонская область - атаки с севера и Черного моря.

Наибольшая активность фиксировалась в промежутке с полуночи до 06:00: ПВО сообщала о группах "Шахедов", курсировавших в направлении Киевской, Полтавской, Днепровской и Центральной Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Киев (26335) Киевская область (4440) энергетика (2758) отключение света (495)
Топ комментарии
+5
І це лише початок листопада. Навіть не уявляю, що залишиться з України до весни...
показать весь комментарий
08.11.2025 12:10 Ответить
+4
Це вже блекаут у мацкві чи ще ні?
показать весь комментарий
08.11.2025 12:12 Ответить
+2
ну шо поржали? какая разница?
показать весь комментарий
08.11.2025 12:04 Ответить
ну шо поржали? какая разница?
показать весь комментарий
08.11.2025 12:04 Ответить
Ну да а какая разница что честный полковник всю боеспособную технику продал все только последних двух гетьманов споминают.
показать весь комментарий
08.11.2025 12:07 Ответить
Щодо Гриценка згоден. Але цікаво, що поганого для оборони країни зробив передостанній гетьман, щоб його згадувати поганим словом? Не пам'ятаю, щоб Порошенко, на відміну від Зеленського, саботував оборонні програми.
показать весь комментарий
08.11.2025 12:58 Ответить
На Полтавщине у нас еще в 5.15 рубанули и тишина,сейсас на пару часов генератор запустил для холодильника и воды набрать.
показать весь комментарий
08.11.2025 12:05 Ответить
І це лише початок листопада. Навіть не уявляю, що залишиться з України до весни...
показать весь комментарий
08.11.2025 12:10 Ответить
Залишиться бункер Потужного
показать весь комментарий
08.11.2025 13:18 Ответить
кожного року о цій порі таке саме було - а після кацапського різдва бомбити переставали
показать весь комментарий
08.11.2025 13:27 Ответить
Це вже блекаут у мацкві чи ще ні?
показать весь комментарий
08.11.2025 12:12 Ответить
В будь-якій ситуації рубай світло в Києві, навіть якщо кацапи їбашили по газотранспортній інфраструктурі і аеродромах.
показать весь комментарий
08.11.2025 12:15 Ответить
тут ключевая фраза-"по команде ...."
вы в центре Киева вечером посмотрите,когда в области жопа,но центр Киева сияет как Солнце.
показать весь комментарий
08.11.2025 12:45 Ответить
Зеля, де блекаут в моцкві котрий ти обіцяв у відповідь? Де 7 фламінго на день? Чи хочеш щоб народ прийшов до тебе і спитав тебе?
показать весь комментарий
08.11.2025 12:58 Ответить
Та вже давно час витягти гундосого тхора з бункера і спитати за все піздабольство.
показать весь комментарий
08.11.2025 13:35 Ответить
 
 