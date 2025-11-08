Екстрені відключення світла запроваджено у Києві та на Київщині, - ДТЕК

Вдень 8 листопада у Києві та на території Київської області запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вночі ворог атакував енергетику в 5 областях, є знеструмлення та погодинні відключення.

Масований комбінований удар 8 листопада

Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.

Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.

Під загрозою перебували:

  • Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.

  • Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.

  • Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.

  • Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.

  • Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.

  • Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.

Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.

Топ коментарі
+9
І це лише початок листопада. Навіть не уявляю, що залишиться з України до весни...
08.11.2025 12:10 Відповісти
+5
Це вже блекаут у мацкві чи ще ні?
08.11.2025 12:12 Відповісти
+5
Щодо Гриценка згоден. Але цікаво, що поганого для оборони країни зробив передостанній гетьман, щоб його згадувати поганим словом? Не пам'ятаю, щоб Порошенко, на відміну від Зеленського, саботував оборонні програми.
08.11.2025 12:58 Відповісти
ну шо поржали? какая разница?
08.11.2025 12:04 Відповісти
Ну да а какая разница что честный полковник всю боеспособную технику продал все только последних двух гетьманов споминают.
08.11.2025 12:07 Відповісти
Один полковник всю техніку продав? А дол того що було? Та тоді армія,починаючи з 1991 року,була скотська зі скотским відношенням до молодих людей в ній.
08.11.2025 23:49 Відповісти
На Полтавщине у нас еще в 5.15 рубанули и тишина,сейсас на пару часов генератор запустил для холодильника и воды набрать.
08.11.2025 12:05 Відповісти
Залишиться бункер Потужного
08.11.2025 13:18 Відповісти
кожного року о цій порі таке саме було - а після кацапського різдва бомбити переставали
08.11.2025 13:27 Відповісти
Того року не було і в 23 не було такого.Зараз вони вже конкретно взялися за енергетику.Дронів пускають рекордну кількість.
08.11.2025 23:51 Відповісти
Восени 22го було ще гірше,не було ппо,резервного обладнання і захисту.А зараз все є.Виживемо і Україна встоїть.Не ний.Зараз знову крадуть у населення і перепродають промисловості електроненергію.Йде обробка врожаю,а цей бізнес жлобиться на затрати на автономні енергоресурси,бо бізнес цей сезонний.Ось при дефіциті електроенергії,а він є хоч і не такий,як малюють,вигідніше продати електрику на ліво і дорожче.Повідомлення іде від дтек,а не від Укренерго.Вони ворують і заробляють.❤️🇺🇦❤️
08.11.2025 14:36 Відповісти
Я не нию, але й казочки про "перемогу" не розповідаю, бо не Абдрістович і не Буданов. Я "порохобот" і думаю до чого мені готуватися, бо при цій владі я перемоги не бачу. До речі, опалення у нас ще не увімкнули і навіть не обіцяють якоїсь чіткої дати. І мені пох, скільки і де крадуть, бо я того не знаю, а видумувати не люблю. Чи може Ви в "Укренерго" працюєте і маєте ту інформацію?
08.11.2025 20:32 Відповісти
Ви читаєте те що коментуєте?Я вам написав де крадуть,а в статті розмова про дтек,а не про Укренерго.Голову свою зберіть до купи,бо і порохоботи без лапок знають хто і як краде,а ви "порохобот"цього не знаєте.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
08.11.2025 23:32 Відповісти
Навіть коментувати, Вашу маячню, не буду. Закрию цю балаканину цитатою, бо не хочу бути другим. )

"Якщо ви сперечаєтеся з дурнем, значить дурнів вже двоє."
(с) Еммануель-Адольф Ланглуа де Есар
09.11.2025 00:20 Відповісти
Тобі сказати нічого,йолопе.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
09.11.2025 08:49 Відповісти
І наша Перемога це не казочки,а реальність.Це знають всі порохоботи,а нитики,як ви, не знають.❤️🇺🇦❤️
08.11.2025 23:35 Відповісти
Ну-ну. Ви, мабуть, "єдиного марафону" передивилися. Мені теж хочеться Перемоги, але я реаліст і бачу, в кращому випадку, НЕ ПОРАЗКУ.
09.11.2025 00:10 Відповісти
Я дивлюся опозиційні канали,бо я порохобот,і там завжди кажуть про Перемогу.А ти,нитик,і ти "порохобот" на словах.❤️🇺🇦❤️
09.11.2025 08:52 Відповісти
Про опозиційні канали не 3,14зди. Хоча... мені на твій словесний пронос наср..ть. )

09.11.2025 09:54 Відповісти
Ти навіть не знаєш,що це таке.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
10.11.2025 09:05 Відповісти
Що все є? Нові ТЕСи і нові підстанції побудували? В 22 році тільки починали нищити.Надали генератори,але це не заміна розподільчим станціям і ТЕСам.
08.11.2025 23:55 Відповісти
А навіщо заміна?Пошкоджені тільки дві тес центренерго,це 8% генерації.Трипільська уже відновлювалась.Відновлять знову.Що вам ще треба?З 34 тес Укренерго тільки на двух незначні пошкодження,а на них другий рівень захисту.В Києві тец відновили меньше чим за місяць.Привезли обладнання з Канади.Логістика довша за відновлення.Що вам ще треба,нитики?❤️🇺🇦❤️
09.11.2025 08:48 Відповісти
Казочки
09.11.2025 11:26 Відповісти
Це вже блекаут у мацкві чи ще ні?
08.11.2025 12:12 Відповісти
В будь-якій ситуації рубай світло в Києві, навіть якщо кацапи їбашили по газотранспортній інфраструктурі і аеродромах.
08.11.2025 12:15 Відповісти
тут ключевая фраза-"по команде ...."
вы в центре Киева вечером посмотрите,когда в области жопа,но центр Киева сияет как Солнце.
08.11.2025 12:45 Відповісти
Я вас може засмучу,але навіть центр Троєщини,навіть перехрестя вулиць Бальзака і Екстер у Києві на Троєщині сяє,як у день під час відключень.То приватний бізнес включає генератори.Там можна поїсти і купити гарячу вечерю до дому.Приватний бізнес реагує і орієнтується бистріше ніж державний.❤️🇺🇦❤️
08.11.2025 14:46 Відповісти
Зеля, де блекаут в моцкві котрий ти обіцяв у відповідь? Де 7 фламінго на день? Чи хочеш щоб народ прийшов до тебе і спитав тебе?
08.11.2025 12:58 Відповісти
Та вже давно час витягти гундосого тхора з бункера і спитати за все піздабольство.
08.11.2025 13:35 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 08.‎11.‎2025:"Енергогенерація українських АЕС падає вже на протязі третього місяця. Головна причина - відсутність фінансування для закупівлі тепловидільних елементів (ТВЕЛ), передбачена в бюджеті, але не фінансується з березня 2025 року." Під махінації з болгарськими ядерними реакторами з України виведені кошти бюджету цього напрямку і взимку нас чекають багатогодинні блекаути ..."

В країні масові відключення світла на 3-6 годин в 11 областях. Причина - падіння електрогенерації в зв'язку з відпрацювання ресурсу ТВЕЛів на АЕС.
08.11.2025 16:51 Відповісти
3-6 годин... У нас, сьогодні, майже 10 годин. Завтра, обіцяють, так само.
09.11.2025 00:06 Відповісти
 
 