Екстрені відключення світла запроваджено у Києві та на Київщині, - ДТЕК
Вдень 8 листопада у Києві та на території Київської області запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Через ситуацію в енергосистемі за командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вночі ворог атакував енергетику в 5 областях, є знеструмлення та погодинні відключення.
Масований комбінований удар 8 листопада
Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал". Повітряні тривоги оголошувались у більшості регіонів.
Перші групи БпЛА зайшли зі сходу, надалі атака набирала масштабів - фіксувалася активність тактичної авіації РФ, нові хвилі дронів з Чорного моря, а також ракети, спрямовані на центральні та північні області України.
Під загрозою перебували:
-
Київ та Київська область - неодноразово повідомлялось про ворожі БпЛА над столицею та передмістями, працювала ППО.
-
Полтавщина - фіксували пуски "Кинджалів" у напрямку Кременчука.
-
Чернігівська, Сумська, Харківська області - кілька хвиль БпЛА з півночі та РФ.
-
Одещина та Миколаївщина - загроза ударів з моря.
-
Дніпропетровщина, Черкащина, Запоріжжя - рух дронів і ракет у напрямку великих міст.
-
Херсонщина - атаки з півночі та Чорного моря.
Найбільша активність фіксувалась у проміжку з опівночі до 06:00: ППО повідомляла про групи "Шахедів", що курсували у напрямку Київщини, Полтавщини, Дніпра та Центральної України.
вы в центре Киева вечером посмотрите,когда в области жопа,но центр Киева сияет как Солнце.
В країні масові відключення світла на 3-6 годин в 11 областях. Причина - падіння електрогенерації в зв'язку з відпрацювання ресурсу ТВЕЛів на АЕС.