Новости
Враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковской области: пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура

Россия атаковала Харьковскую область: погибший среди энергетиков

За прошедшие сутки, 8 ноября, вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОГА, за помощью к медикам обратился 46-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела в с. Рокитное Нововодолажской громады в ночь на 8 ноября.

Читайте также: Россия атаковала энергообъекты Харьковщины: обесточены абоненты в Лозовой

Чем оккупанты били по Харьковской области?

Как отмечается, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 1 КАБ;
  • 7 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 fpv-дрона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ: сотрудник энергетического предприятия погиб в Харьковской области

Последствия

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Золочев);
  • в Купянском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль (с. Горяне);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Русские Тишки);
  • в Лозовском районе повреждены 10 частных домов (г. Лозовая).

