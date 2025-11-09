Враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковской области: пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура

За прошедшие сутки, 8 ноября, вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОГА, за помощью к медикам обратился 46-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела в с. Рокитное Нововодолажской громады в ночь на 8 ноября.

Чем оккупанты били по Харьковской области?

Как отмечается, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

1 КАБ;

7 БПЛА типа "Герань-2";

2 fpv-дрона.

Последствия

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Золочев);

в Купянском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль (с. Горяне);

в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Русские Тишки);

в Лозовском районе повреждены 10 частных домов (г. Лозовая).

