Враг атаковал 6 населенных пунктов Харьковской области: пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура
За прошедшие сутки, 8 ноября, вражеские удары подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОГА, за помощью к медикам обратился 46-летний мужчина, пострадавший в результате обстрела в с. Рокитное Нововодолажской громады в ночь на 8 ноября.
Чем оккупанты били по Харьковской области?
Как отмечается, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 КАБ;
- 7 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 fpv-дрона.
Последствия
По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Золочев);
- в Купянском районе повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль (с. Горяне);
- в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Русские Тишки);
- в Лозовском районе повреждены 10 частных домов (г. Лозовая).
