Ворог атакував 6 населених пунктів Харківщини: постраждав чоловік, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Упродовж минулої доби, 8 листопада, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, по допомогу медиків звернувся 46-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Рокитне Нововодолазької громади у ніч на 8 листопада.
Чим окупанти били по Харківщині?
Як зазначається, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 КАБ;
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 fpv-дрони.
Наслідки
За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено пртватний будинок (сел. Золочів);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль (с. Горяне);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Руські Тишки);
- у Лозівському районі пошкоджено 10 приватних будинків (м. Лозова).
Михаил Макаренко #494225
