Ворог атакував 6 населених пунктів Харківщини: постраждав чоловік, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Упродовж минулої доби, 8 листопада, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, по допомогу медиків звернувся 46-річний чоловік, який постраждав внаслідок обстрілу в с. Рокитне Нововодолазької громади у ніч на 8 листопада.

Чим окупанти били по Харківщині?

Як зазначається, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

7 БпЛА типу "Герань-2";

2 fpv-дрони.

Наслідки

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено пртватний будинок (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль (с. Горяне);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Руські Тишки);

у Лозівському районі пошкоджено 10 приватних будинків (м. Лозова).

